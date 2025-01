¤¤¤Á¤´¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÀªÂ·¤¤¡ª¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Î¤¤¤Á¤´¼í¤ê(R)¡×

ファミリーマートではいちごを使った商品を多数展開する「ファミマのいちご狩り(R)」を、2025年1月7日(火)から全国のファミリーマート約16,200店で実施中です。

今回、発売から7日間でキャンペーン対象商品の累計販売数が300万食を突破しました。

※2025年1月7日〜1月13日までの実績

※商品によって発売地域が異なります。

※「いちご狩り」は江崎グリコ株式会社の登録商標です。

■「ファミマのいちご狩り(R)」1週間で300万食を突破!新商品も定番商品も大人気!

なかでも、2024年の新商品「いちご果肉入りホイップのメロンパン」、「パリふわ食感で甘ずっぱいいちごチョコマシュマロ」のほか、毎年定番となっている「いちごのクレープ」の販売が好調です。

※「パリふわ食感で甘ずっぱいいちごチョコマシュマロ」は販売予定数量が終了しています。

【商品詳細】

■デザート

デザート

【商品名】いちごのティラミス

【価格】304円(税込328円)

【発売地域】全国

【内容】果肉入りのいちごソースとティラミスムースを重ねたふわとろ食感のティラミスです。

甘ずっぱいいちごと、ミルキーでまろやかなマスカルポーネの味わいが楽しめます。

【商品名】いちごのフレンチクルーラー(いちごホイップ入)

【価格】176円(税込190円)

【発売地域】全国(沖縄県を除く)

【内容】フレンチクルーラーに、生クリームと練乳とあまおう苺入りソースをブレンドしたいちごホイップを入れました。

外側にはいちごチョコがけとホワイトチョコの線がけをし、かわいい見た目です。

【商品名】極厚 どら焼きバーガー(いちごムース&つぶあん)

【価格】249円(税込268円)

【発売地域】全国

【内容】和と洋を組み合わせた厚みのあるどら焼きです。

こだわりのファミリーマートオリジナルつぶあんといちご果肉入りのいちごムースの組み合わせがマッチした和スイーツです。

【商品名】八天堂 冷やして食べるとろけるくりーむパン いちごミルク

【価格】269円(税込290円)

【発売地域】全国

【内容】福岡県産のあまおういちごジャムと、練乳クリームを包んだとろける食感のくりーむパンです。

【商品名】いちごのクレープ

【価格】350円(税込378円)

【発売地域】全国

【内容】もちもち食感のクレープ生地で、いちごのムース・ホイップクリーム・スポンジを包み、フレッシュいちごをトッピングしました。

甘ずっぱいジューシーないちごの香りが特長です。

■焼き菓子

焼き菓子

【商品名】いちごバウムクーヘン

【価格】176円(税込190円)

【発売地域】全国

【内容】あまおういちごピューレを使用した生地に、ホワイトチョコと乾燥いちごのフレークをトッピングしたいちごづくしのバウムクーヘンです。

【商品名】いちごフィナンシェ

【価格】184円(税込198円)

【発売地域】全国

【内容】ニュージーランド産バターといちごピューレを練り込んだフィナンシェにホワイトチョコを半分コーティングし、乾燥いちごのフレークをトッピングしました。

【商品名】いちごスノーボールクッキー

【価格】167円(税込180円)

【発売地域】全国

【内容】サクッとほろっとした食感の甘ずっぱいクッキーです。

生地にはいちごパウダーを練り込み、よりいちごらしい味わいに仕立てられています。

昨年よりいちごのフリーズドライを新たに配合し、いちごの甘酸っぱさアップ。

【商品名】いちごタルト

【価格】184円(税込198円)

【発売地域】全国

【内容】ココア生地のタルトにいちごピューレを練り込んだチョコ生地を流し込み、ソースをトッピングし焼き上げています。

【商品名】マカロン いちごミルク味&いちごジャム味

【価格】269円(税込290円)

【発売地域】全国

【内容】いちごミルククリームといちごジャムクリームの2種類がそれぞれ入った、甘さと酸っぱさを味わえる2個入りマカロンです。

■パン

パン

【商品名】いちご果肉入りホイップのメロンパン

【価格】147円(税込158円)

【発売地域】全国

【内容】いちご風味のピンク色のパン生地といちご風味のピンク色のビスケット生地のメロンパンに、甘ずっぱいいちご果肉入りのホイップをサンドしました。

ホイップもパン生地もビス生地もピンクに仕上げました。

※沖縄県では価格と仕様が異なります。

【商品名】もちっと食感のいちごパン

【価格】128円(税込138円)

【発売地域】全国

【内容】ピンク色の生地をかぶせたもちっとしたパン生地で、いちご果肉入りの甘ずっぱいいちごクリームを包んで焼き上げました。

※沖縄県では価格と仕様が異なります。

■サンドイッチ

いちご&ホイップサンド

【商品名】いちご&ホイップサンド

【価格】399円(税込430円)

【発売地域】全国

【内容】いちごとホイップクリームをあわせたフルーツサンドです。

シンプルな組み合わせがそれぞれの食材の美味しさを引き立てる仕立てです。

■チルド飲料

チルド飲料

【商品名】アフタヌーンティー監修 ストロベリーティーラテ

【価格】184円(税込198円)

【発売地域】全国

【内容】アフタヌーンティー監修のストロベリーティーラテ。

3種の産地の茶葉をブレンド。

とちおとめ果汁の華やかな香りと、特製ブレンドした紅茶がしっかりと楽しめる仕立てです。

【商品名】いちごミルク

【発売地域】全国

【内容】累計販売数4,900万本を突破した定番人気商品のいちごミルクです。

数量限定で果肉を増量したいちごミルクを楽しめます。

■アイス

ワッフルコーンいちご練乳

【商品名】ワッフルコーンいちご練乳

【価格】276円(税込298円)

【発売地域】全国

【内容】いちごアイスと練乳アイスの2色巻きのワッフルコーンアイスです。

いちご果汁を30%配合(製品中15%)して甘酸っぱさを表現したいちごアイスに、ミルクの風味が味わえる練乳アイスを相性抜群に仕立てられています。

サクサクのコーンは小麦粉の一部に全粒粉を使用し、香ばしい風味を楽しめます。

※数量限定

■菓子

菓子

【商品名】ファミマルPREMIUM しみこみショコラいちご

【価格】323円(税込348円)

【発売地域】全国

【内容】サクっとした甘ずっぱいフリーズドライのいちごから、すっきりとした甘みのホワイトチョコがじゅわっととろける新感覚のショコラです。

【商品名】ファミマルPREMIUM ストロベリーチョコミルク

【価格】323円(税込348円)

【発売地域】全国

【内容】甘ずっぱいフリーズドライのストロベリーに、キャラメルのようなコクのあるミルクチョコを組み合わせました。

【商品名】ファミマルPREMIUM ストロベリーチョコホワイト

【価格】323円(税込348円)

【発売地域】全国

【内容】甘ずっぱいフリーズドライのストロベリーに、ほのかに酸味のあるクリーミーなホワイトチョコを合わせた濃厚な味わいです。

【商品名】濃い味苺の甘ずっぱさキャラメルコーン

【価格】128円(税込138円)

【発売地域】全国

【内容】あまおう苺原料を使用した、甘ずっぱさとサクサク食感が特長の商品です。

蜜に苺ピューレを「キャラメルコーン あまおう苺味」の3倍、シーズニングにあまおう苺パウダーを使用し、濃厚ないちご味に仕立てられています。

※数量限定

【商品名】パリふわ食感で甘ずっぱいいちごチョコマシュマロ

【価格】239円(税込258円)

【発売地域】全国

【内容】ひとくちサイズのマシュマロを甘ずっぱいストロベリーチョコでコーティングしました。

ふわふわマシュマロと、パリパリいちごチョコの食感を味わえます。

※数量限定

