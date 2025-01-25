¸µ¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤¬Ë½Ïª¤¹¤ë¡ÖÎ©¤Á¤ó¤Ü¤ò¡ÈÇã¤¦Â¦¡É¤ÎÎ¢»ö¾ð¡×¡£¡ÈÀ¸¡¹¤·¤¯³Ú¤·¤à¡É¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Î¿Í¤¬Áý¤¨Â³¤±¤ë¥ï¥±
¡¡¸µ¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¡Ö¤¿¤«¤Ê¤·°¡ÍÅ¡×¤¬¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëÏ¢ºÜ¥³¥é¥à¡£2016Ç¯¤Ë¡Ö¤Û¤«¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£½÷Í¥À¸³è2Ç¯È¾¤Ç°úÂà¤ò·è°Õ¤·¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤ØÅ¾¸þ¡£¸½ºß¤ÏÄ»±Û¥¢¥º¡¼¥êFM¡Ö¤¿¤«¤Ê¤·°¡ÍÅ¤Î¥â¥¶¥¤¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡×¤Ç´§ÈÖÁÈ¤ò»ý¤Ä¤Ê¤É¡¢¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÏÁ°²ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢ÎáÏÂ¤ËµÞÁý¤·¤¿¡ÖÎ©¤Á¤ó¤Ü»ö¾ð¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¢¡¤Ê¤¼Î©¤Á¤ó¤Ü¤ò¡ÈÇã¤¦¡É¤Î¤«
¡¡Åìµþ¤Ç±½¤Î¸ø±à¼þÊÕ¤ò¤Õ¤é¤Ä¤¡¢Î©¤Á¤ó¤Ü¤òÇã¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÃæ¹âÇ¯¤ËÂ¿¤¤¡£Î©¤Á¤ó¤Ü¤Î½÷À¤¤¤ï¤¯¡¢¥á¥¤¥ó¤ÎµÒÁØ¤Ï40Âå°Ê¹ß¡£À¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¯¤ë¼ã¼Ô¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¡¢±½¤òÊ¹¤¤Ä¤±¡¢¶½Ì£ËÜ°Ì¤ÇË¬¤ì¤ëÎä¤ä¤«¤·¤À¤½¤¦¤À¡£
¡¡Å¹¤ò²ð¤µ¤º¡¢¸Ä¿Í¸ò¾Ä¤ËÄñ¹³¤Î¤Ê¤¤Çã¤¤¼ê¤Ï¡¢ÌëÍ·¤Ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î¡È¥ÉÁÇ¿Í¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¥ª¥È¥Ê¤Î¤ªÅ¹¤òÍøÍÑ¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¡¢¤Þ¤¿¤Ï½Ð²ñ¤¤·Ï¥¢¥×¥ê¤Ç³ä¤êÀÚ¤Ã¤¿Í·¤Ó¤ò¤¹¤ë¿Í¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó·Ð¸³¤¬Àõ¤¤ÃËÀ¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¤¬¡¢·è¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡Îã³°¤â¤¢¤ì¤É¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶Î©¤Á¤ó¤Ü¤òÁª¤ÖÍýÍ³¤Ï¡¢¼ç¤Ë°Ê²¼¤Î2¤Ä¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¦Å¹¤Ç¤ÎÍ·¤Ó¤ÏË°¤¤¿¤«¤é¡¢¿·¤·¤¤»É·ã¤¬¤Û¤·¤¤¡£
¡¦¤É¤³¤«¤ËºßÀÒ¤¹¤ë¥¥ã¥¹¥È¤è¤ê¡¢ÁÇ¿Í¤Ã¤Ý¤¤½÷À¤ÈÍ·¤Ó¤¿¤¤¡£
¢¡¥ë¡¼¥ë¤ËÇû¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤ÏµÒ¤âÆ±¤¸¡©
¡¡½÷À¤â¥ë¡¼¥ë¤ËÇû¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏµÒ¤âÆ±¤¸¤é¤·¤¤¡£Ìë¤Î¤ªÅ¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Ï¿ÀÍÍ¡×¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¹â¤¤¤ª¶â¤òÊ§¤¦¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ²¿¤ò¤·¤Æ¤âµö¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤À¤³¦¤À¤«¤é¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤Ã¤ÆOK¡¦NG¤¬¥Ï¥Ã¥¥ê¤È³ä¤ì¡¢µö¤»¤ë¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤â¸Ä¿Íº¹¤¬½Ð¤ë¤â¤Î¡£¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢µÒ¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÏÁê¼ê¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Íý²ò¤·¤Ê¤¬¤éÍ·¤Ö¤Î¤¬ÌëÍ·¤Ó¤Î¾ï¼±¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¾ï¼±¤ò¡Ö¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÊ¬¤«¤êÀÚ¤Ã¤¿Í·¤Ó¤Ï¥¤¥ä¡×¤È¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤ë¿Í¡¹¤¬¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ½é¤ÏÎÉ¤¯¤Æ¤â½ù¡¹¤Ë¿·Á¯Ì£¤¬¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤ê¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÎ®¤ì¤ò¡Ö¥×¥í¤Ã¤Ý¤¤¡×¤È·ù¤¬¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÊÌ¤Î»É·ã¤òµá¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢´í¤Ê¤¤Êý¸þ¤Ø¤ÈÁö¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¹Ô¤¤Ä¤¯Àè¤¬Î©¤Á¤ó¤Ü¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤ËÂ¿¤¤¤Î¤À¡£
¡¡¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¤ªÅ¹¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤¿Êý¤¬¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤êÈï³²¤ËÁø¤¦³ÎÎ¨¤âÄã¤¯¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤½÷À¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤È»×¤¦¤Î¤À¤¬¡¢°¤¤°ÕÌ£¤Ç¡ÈÍ·¤Ó´·¤ì¡É¤·¤¿¥¿¥¤¥×¤Ï¥®¥ã¥ó¥Ö¥ëÍ×ÁÇ¤òµá¤á¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤¯¤è¤ê¤â¡¢Î©¤Á¤ó¤Ü¤ÎÊý¤¬¿§¡¹¤È¹¥¤¾¡¼ê½ÐÍè¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤ÈÃ¸¤¤´üÂÔ¤òÊú¤¯¤Î¤âÇã¤¤¼ê¤ÎËÜ²»¡£³¹Æ¬¤ËÎ©¤Ä½÷À¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢¥ë¡¼¥ëÌµÍÑ¤Î¾ì½ê¤Ç¸ò¾Ä¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥²¡¼¥à´¶³Ð¤Ç³Ú¤·¤à¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÅÜ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â½Ð¶Ø¤â¤Ê¤¯¡¢ÎÁ¶âÀßÄê¤â¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢¿·¤¿¤Ê»É·ã¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤ÆÈó¸ø¼°¤Î¸Ä¿Í¾¦Å¹¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¥Ï¥Þ¥Ã¤Æ¤¤¤¡¢¹¥´ñ¤ÎÌÜ¤âµ¤¤Ë¤»¤ºÊª¿§¤ò¹Ô¤¦¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¤Þ¤¿1¿ÍÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£
¢¡¡Ö³¹Æ¬¤ËÎ©¤Ä¡áÁÇ¿Í¡×¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡Ä
¡¡¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤âÏ©¾å¤ËÎ©¤Ä»þÅÀ¤ÇÁÇ¿Í¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¤Î¤À¤¬¡¢Îã¤Î¸ø±à¼þÊÕ¤ò¹¥¤àÃËÀ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡ÖÅ¹¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡á¥×¥í¡×¡ÖÎ©¤Á¤ó¤Ü¤Î½÷À¡áÅ¹¤Î¥¥ã¥¹¥È¤è¤ê¤«¤ÏÁÇ¿Í¤Ã¤Ý¤¤¡×¤È¡¢´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¡£
¡¡¤¿¤·¤«¤ËÅ¹¤È¤¤¤¦ÁÈ¿¥¤ËÂ°¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¶µ°é¤ò¼õ¤±¡¢¥É¥ì¥¹¤ä¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤ÇÃå¾þ¤ë½÷À¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÂ¿¾¯¤Ï¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¤µ¤òµá¤á¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤¹¤ë¤È¡ÖÉáÄÌ¤Ã¤Ý¤¤½÷¤Î»Ò¤ÈÎø¤ËÍî¤Á¤ë¤è¤¦¤Êºø³Ð¤¬¥¤¥¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¶´¤Þ¤Ê¤¤¡¢µ÷Î¥´¶¤Î¶á¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¤ÊÅ¹¤ÎÍøÍÑ¤òµñ¤ß¡¢ÀµÅýÇÉ¥ë¡¼¥È¤«¤é³°¤ì¤ëÃËÀ¤Ï°ÛÍÍ¤Ê¤Þ¤Ç¤Ë¡ÈÁÇ¿Í¡É¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¡£¥×¥í¤ËÇ¤¤»¤¿Êý¤¬°Â¿´´¶¤¬Âç¤¤¤¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ï¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£
¡¡º£²ó¤ÏÁ°²ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢ÎáÏÂ¤ËµÞÁý¤·¤¿¡ÖÎ©¤Á¤ó¤Ü»ö¾ð¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡¡Åìµþ¤Ç±½¤Î¸ø±à¼þÊÕ¤ò¤Õ¤é¤Ä¤¡¢Î©¤Á¤ó¤Ü¤òÇã¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÃæ¹âÇ¯¤ËÂ¿¤¤¡£Î©¤Á¤ó¤Ü¤Î½÷À¤¤¤ï¤¯¡¢¥á¥¤¥ó¤ÎµÒÁØ¤Ï40Âå°Ê¹ß¡£À¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¯¤ë¼ã¼Ô¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¡¢±½¤òÊ¹¤¤Ä¤±¡¢¶½Ì£ËÜ°Ì¤ÇË¬¤ì¤ëÎä¤ä¤«¤·¤À¤½¤¦¤À¡£
¡¡Å¹¤ò²ð¤µ¤º¡¢¸Ä¿Í¸ò¾Ä¤ËÄñ¹³¤Î¤Ê¤¤Çã¤¤¼ê¤Ï¡¢ÌëÍ·¤Ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î¡È¥ÉÁÇ¿Í¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¥ª¥È¥Ê¤Î¤ªÅ¹¤òÍøÍÑ¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¡¢¤Þ¤¿¤Ï½Ð²ñ¤¤·Ï¥¢¥×¥ê¤Ç³ä¤êÀÚ¤Ã¤¿Í·¤Ó¤ò¤¹¤ë¿Í¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó·Ð¸³¤¬Àõ¤¤ÃËÀ¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¤¬¡¢·è¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡Îã³°¤â¤¢¤ì¤É¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶Î©¤Á¤ó¤Ü¤òÁª¤ÖÍýÍ³¤Ï¡¢¼ç¤Ë°Ê²¼¤Î2¤Ä¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¦Å¹¤Ç¤ÎÍ·¤Ó¤ÏË°¤¤¿¤«¤é¡¢¿·¤·¤¤»É·ã¤¬¤Û¤·¤¤¡£
¡¦¤É¤³¤«¤ËºßÀÒ¤¹¤ë¥¥ã¥¹¥È¤è¤ê¡¢ÁÇ¿Í¤Ã¤Ý¤¤½÷À¤ÈÍ·¤Ó¤¿¤¤¡£
¢¡¥ë¡¼¥ë¤ËÇû¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤ÏµÒ¤âÆ±¤¸¡©
¡¡½÷À¤â¥ë¡¼¥ë¤ËÇû¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏµÒ¤âÆ±¤¸¤é¤·¤¤¡£Ìë¤Î¤ªÅ¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Ï¿ÀÍÍ¡×¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¹â¤¤¤ª¶â¤òÊ§¤¦¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ²¿¤ò¤·¤Æ¤âµö¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤À¤³¦¤À¤«¤é¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤Ã¤ÆOK¡¦NG¤¬¥Ï¥Ã¥¥ê¤È³ä¤ì¡¢µö¤»¤ë¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤â¸Ä¿Íº¹¤¬½Ð¤ë¤â¤Î¡£¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢µÒ¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÏÁê¼ê¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Íý²ò¤·¤Ê¤¬¤éÍ·¤Ö¤Î¤¬ÌëÍ·¤Ó¤Î¾ï¼±¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¾ï¼±¤ò¡Ö¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÊ¬¤«¤êÀÚ¤Ã¤¿Í·¤Ó¤Ï¥¤¥ä¡×¤È¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤ë¿Í¡¹¤¬¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ½é¤ÏÎÉ¤¯¤Æ¤â½ù¡¹¤Ë¿·Á¯Ì£¤¬¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤ê¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÎ®¤ì¤ò¡Ö¥×¥í¤Ã¤Ý¤¤¡×¤È·ù¤¬¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÊÌ¤Î»É·ã¤òµá¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢´í¤Ê¤¤Êý¸þ¤Ø¤ÈÁö¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¹Ô¤¤Ä¤¯Àè¤¬Î©¤Á¤ó¤Ü¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤ËÂ¿¤¤¤Î¤À¡£
¡¡¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¤ªÅ¹¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤¿Êý¤¬¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤êÈï³²¤ËÁø¤¦³ÎÎ¨¤âÄã¤¯¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤½÷À¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤È»×¤¦¤Î¤À¤¬¡¢°¤¤°ÕÌ£¤Ç¡ÈÍ·¤Ó´·¤ì¡É¤·¤¿¥¿¥¤¥×¤Ï¥®¥ã¥ó¥Ö¥ëÍ×ÁÇ¤òµá¤á¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤¯¤è¤ê¤â¡¢Î©¤Á¤ó¤Ü¤ÎÊý¤¬¿§¡¹¤È¹¥¤¾¡¼ê½ÐÍè¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤ÈÃ¸¤¤´üÂÔ¤òÊú¤¯¤Î¤âÇã¤¤¼ê¤ÎËÜ²»¡£³¹Æ¬¤ËÎ©¤Ä½÷À¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢¥ë¡¼¥ëÌµÍÑ¤Î¾ì½ê¤Ç¸ò¾Ä¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥²¡¼¥à´¶³Ð¤Ç³Ú¤·¤à¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÅÜ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â½Ð¶Ø¤â¤Ê¤¯¡¢ÎÁ¶âÀßÄê¤â¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢¿·¤¿¤Ê»É·ã¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤ÆÈó¸ø¼°¤Î¸Ä¿Í¾¦Å¹¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¥Ï¥Þ¥Ã¤Æ¤¤¤¡¢¹¥´ñ¤ÎÌÜ¤âµ¤¤Ë¤»¤ºÊª¿§¤ò¹Ô¤¦¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¤Þ¤¿1¿ÍÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£
¢¡¡Ö³¹Æ¬¤ËÎ©¤Ä¡áÁÇ¿Í¡×¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡Ä
¡¡¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤âÏ©¾å¤ËÎ©¤Ä»þÅÀ¤ÇÁÇ¿Í¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¤Î¤À¤¬¡¢Îã¤Î¸ø±à¼þÊÕ¤ò¹¥¤àÃËÀ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡ÖÅ¹¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡á¥×¥í¡×¡ÖÎ©¤Á¤ó¤Ü¤Î½÷À¡áÅ¹¤Î¥¥ã¥¹¥È¤è¤ê¤«¤ÏÁÇ¿Í¤Ã¤Ý¤¤¡×¤È¡¢´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¡£
¡¡¤¿¤·¤«¤ËÅ¹¤È¤¤¤¦ÁÈ¿¥¤ËÂ°¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¶µ°é¤ò¼õ¤±¡¢¥É¥ì¥¹¤ä¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤ÇÃå¾þ¤ë½÷À¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÂ¿¾¯¤Ï¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¤µ¤òµá¤á¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤¹¤ë¤È¡ÖÉáÄÌ¤Ã¤Ý¤¤½÷¤Î»Ò¤ÈÎø¤ËÍî¤Á¤ë¤è¤¦¤Êºø³Ð¤¬¥¤¥¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¶´¤Þ¤Ê¤¤¡¢µ÷Î¥´¶¤Î¶á¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¤ÊÅ¹¤ÎÍøÍÑ¤òµñ¤ß¡¢ÀµÅýÇÉ¥ë¡¼¥È¤«¤é³°¤ì¤ëÃËÀ¤Ï°ÛÍÍ¤Ê¤Þ¤Ç¤Ë¡ÈÁÇ¿Í¡É¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¡£¥×¥í¤ËÇ¤¤»¤¿Êý¤¬°Â¿´´¶¤¬Âç¤¤¤¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ï¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£