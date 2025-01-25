¡Ú¹²¬Ã£Ï¯¡Û¥á¥¸¥ã¡¼µ¢¤ê¤ÎÁª¼ê¤ò´Å¤ä¤«¤¹¤Ê¡£Ê£¿ôÇ¯·ÀÌó¤Ê¤é¡Ö´ðËÜµë¡Ü´°Á´½ÐÍè¹âÊ§¤¤¡×¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤ÍýÍ³
¡¡Âç¥ê¡¼¥°¤ÎÇ¯Êð¥Ð¥Ö¥ë¤ÏÏÀ³°¤À¤¬¡¢¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼»öÌ³¶É¤äµåÃÄ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¤è¤¦¤Ê·ÐºÑÎÏ¤¬¤Ê¤¤ÆüËÜ¤â¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿¿»÷¤ò¤·¤Æ¥Þ¥Í¡¼¶¥Áè¤¬¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¥×¥íÌîµåÁª¼ê²ñ¤¬È¯É½¤·¤¿2024Ç¯ÅÙ¤ÎÇ¯ÊðÄ´ºº·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³«Ëë»þ¤Î»ÙÇÛ²¼¸ø¼¨Áª¼ê716¿Í¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Êð¤ÏÁ°´ü¤ËÈæ¤Ù¤Æ245Ëü±ßÁý¤Î4713Ëü±ß¤Ç¡¢¸½¹Ô¤ÎÄ´ººÊýË¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿1988Ç¯°Ê¹ß¡¢ºÇ¹â³Û¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ê¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¹²¬Ã£Ï¯Ãø¡Ø°¤Éôµð¿Í¤ÏËÜÅö¤Ë¶¯¤¤¤Î¤«¡¡ÆüËÜµå³¦¤Ø¤Î°ä¸À¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¤è¤êÈ´¿è¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¢¡¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Êð¡×¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿»³ÀîÊæ¹â
¡¡µåÃÄÊÌ¤Ç¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬6806Ëü±ß¤È2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë1°Ì¤ËÊÖ¤êºé¤¡¢2°Ì¤¬µð¿Í¤Î6243Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ²¼°Ì¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤Î3483Ëü±ß¤Ç¡¢¥ê¡¼¥°ÊÌ¤Ç¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤¬4923Ëü±ß¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï4498Ëü±ß¡£Á´ÂÎ¤ÎÃæ±ûÃÍ¤Ï1800Ëü±ß¤Ç¡¢µåÃÄÊÌ¤ÎÃæ±ûÃÍ¤Ç¤Ï¥í¥Ã¥Æ¤Èµð¿Í¤Î2300Ëü±ß¤¬¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¾¿Í¤ÎºâÉÛ¤ò¤Î¤¾¤¯¼ñÌ£¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Âç¤¤ÊÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢ÆâÌî¼ê¤Î»³ÀîÊæ¹â¤¬À¾Éð¤«¤éFA°ÜÀÒ¤·¤ÆÊ¿¶ÑÇ¯Êð¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤À¤ì¤Ç¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡»³Àî¤Ï2023Ç¯5·î¤Ë¶¯À©À¸òÅù¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÀ¾Éð¤«¤éÌµ´ü¸Â¤Î¸ø¼°»î¹ç½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤ò¼õ¤±¡¢Æ±µ¨¤Î½Ð¾ì¤Ï
17»î¹ç¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£À¾Éð¤Ç¤ÎÄÌ»»10Ç¯´Ö¤Ç218ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿ÂçË¤¤ò¡¢±¦¤ÎÄ¹µ÷Î¥ÂÇ¼Ô¤¬Íß¤·¤¤¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬4Ç¯·ÀÌó12²¯±ß¥×¥é¥¹½ÐÍè¹âÊ§¤¤¤ÎÁí³Û20²¯±ß¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤½¤Î¿ÍÅªÊä½þ¤È¤·¤Æ¡¢¹ÃÈåÌî±ûÅê¼ê¤¬À¾Éð¤Ë°ÜÀÒ¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¤½¤ÎÁ°Ç¯¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤éFA¤Ç³°Ìî¼ê¤Î¶áÆ£·ò²ð¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È·ÀÌó¤Ï7Ç¯Áí³Û50²¯±ß¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¶áÆ£¤Ï2023Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÂÇÅÀ²¦¤È¥Û¡¼¥à¥é¥ó²¦¤ÎÆó´§¤ò³ÍÆÀ¡¢2024Ç¯¤â¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬µåÃÄÊÌÊ¿¶ÑÇ¯Êð¤Ç1°Ì¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢2Ç¯Â³¤±¤Æ¤ÎÂç·¿Êä¶¯¤¬Äì¾å¤²¤·¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ2024Ç¯¤Ï¥À¥ó¥È¥Ä¤ÎÆÈÁö¤Ç4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¢¡1985Ç¯¤ÎºÇ¹âÇ¯Êð¤Ï3000Ëü±ß
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë»ä¤¬À¾Éð¤Î´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ2ÅÙÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢3ÅÙÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿1985¡Ê¾¼ÏÂ60¡ËÇ¯¤ÎºÇ¹âÇ¯Êð¤Ï3000Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡
¡¡39Ç¯Á°¤ÎÏÃ¤Ç¡¢Åö»þ»ä¤Ï53ºÐ¡£Åö»þ¤ÎÂçÂ´¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î½éÇ¤µë¤Ï·î³Û13Ëü5000±ß¤Ç¡¢2024Ç¯¤Ç¤â20Ëü1800±ß¡ÊÄÂ¶â¹½Â¤´ðËÜÅý·×¡Ë¤À¤«¤é3000Ëü±ß¤ÏÂç¶â¤À¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÊª²Á»Ø¿ô¤ä¼ÂÂÎÅª¤Ê²ßÊ¾²ÁÃÍ¤ÎÊÑ²½¤ò¸«¤ë¤ÈÃ±½ã¤Ë¤ÏÈæ³Ó¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Î¤è¤¦¤Ë·ÀÌó»þ¤Ë¤É¤ó¤Ö¤ê´ªÄê¤ÇÂç¶â¤òÅÏ¤¹¤Î¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ä¤âµð¿Í¤Ç13Ç¯´Ö¥·¥ç¡¼¥È¤ò¼é¤ê¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤ÈÀ¾Éð¤Ç·×8Ç¯´Ö´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢Áª¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤ä»ö¾ð¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£¤À¤«¤éµåÃÄ¤Ë¡Ö¥«¥Í¤ò½Ð¤¹¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤·ÀÌó¤Î²þ³×¤ò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¢¡Ê£¿ôÇ¯·ÀÌó¤Ê¤é¡Ö´ðËÜµë¡Ü´°Á´½ÐÍè¹âÊ§¤¤¡×¤Ç
¡¡¥×¥íÌîµå¤Î·ÀÌó¤Ï1Ç¯¤¬¸¶Â§¤À¤È»×¤¦¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼ÂÎÏ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤ÈÊ£¿ôÇ¯·ÀÌó¤ò¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢1Ç¯ÌÜ¤Ï¤¿¤È¤¨¤ÐÁ´Áª¼ê¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Êð¤Ê¤É¤ò´ðËÜµë¤È¤·¤Æ·ÀÌó¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤³¤ì°Ê¾å¤ÎÀ®ÀÓ¤òµó¤²¤¿¤é²¿²¯±ß¤Ç¤â½Ð¤¹¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éºÇÄãÊÝ¾Ú¤·¤«½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£
¡¡¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤ÏÌÜÉ¸¤Î¹ÔÆ°¤ò¤¦¤Ê¤¬¤¹¡Ö»É·ã¡×¤ä¡ÖÆ°µ¡¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë·ÐºÑÍÑ¸ì¤Ç¡¢Áª¼ê¤Î°ÕÍßÅª¤Ê¹ÔÆ°¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¡£ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Î½ÐÍè¹âÊ§¤¤¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢Áª¼ê¤Ï°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤ë¤·¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÎÏ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤Ï²¿²¯±ß¤Ç¤â²Ô¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÇ¯Êð¥Ð¥Ö¥ë¤Î¿¿»÷¤ò¤·¤ÆÊ£¿ôÇ¯·ÀÌó¤ÇÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤«¤é¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ê¤É¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤¬¼ê¤òÈ´¤¤¤Æ¡ÖµëÎÁÅ¥ËÀ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¥×¥íÌîµåÁª¼ê²ñ¤¬È¯É½¤·¤¿2024Ç¯ÅÙ¤ÎÇ¯ÊðÄ´ºº·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³«Ëë»þ¤Î»ÙÇÛ²¼¸ø¼¨Áª¼ê716¿Í¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Êð¤ÏÁ°´ü¤ËÈæ¤Ù¤Æ245Ëü±ßÁý¤Î4713Ëü±ß¤Ç¡¢¸½¹Ô¤ÎÄ´ººÊýË¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿1988Ç¯°Ê¹ß¡¢ºÇ¹â³Û¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ê¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¹²¬Ã£Ï¯Ãø¡Ø°¤Éôµð¿Í¤ÏËÜÅö¤Ë¶¯¤¤¤Î¤«¡¡ÆüËÜµå³¦¤Ø¤Î°ä¸À¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¤è¤êÈ´¿è¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¡¡µåÃÄÊÌ¤Ç¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬6806Ëü±ß¤È2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë1°Ì¤ËÊÖ¤êºé¤¡¢2°Ì¤¬µð¿Í¤Î6243Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ²¼°Ì¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤Î3483Ëü±ß¤Ç¡¢¥ê¡¼¥°ÊÌ¤Ç¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤¬4923Ëü±ß¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï4498Ëü±ß¡£Á´ÂÎ¤ÎÃæ±ûÃÍ¤Ï1800Ëü±ß¤Ç¡¢µåÃÄÊÌ¤ÎÃæ±ûÃÍ¤Ç¤Ï¥í¥Ã¥Æ¤Èµð¿Í¤Î2300Ëü±ß¤¬¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¾¿Í¤ÎºâÉÛ¤ò¤Î¤¾¤¯¼ñÌ£¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Âç¤¤ÊÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢ÆâÌî¼ê¤Î»³ÀîÊæ¹â¤¬À¾Éð¤«¤éFA°ÜÀÒ¤·¤ÆÊ¿¶ÑÇ¯Êð¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤À¤ì¤Ç¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡»³Àî¤Ï2023Ç¯5·î¤Ë¶¯À©À¸òÅù¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÀ¾Éð¤«¤éÌµ´ü¸Â¤Î¸ø¼°»î¹ç½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤ò¼õ¤±¡¢Æ±µ¨¤Î½Ð¾ì¤Ï
17»î¹ç¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£À¾Éð¤Ç¤ÎÄÌ»»10Ç¯´Ö¤Ç218ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿ÂçË¤¤ò¡¢±¦¤ÎÄ¹µ÷Î¥ÂÇ¼Ô¤¬Íß¤·¤¤¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬4Ç¯·ÀÌó12²¯±ß¥×¥é¥¹½ÐÍè¹âÊ§¤¤¤ÎÁí³Û20²¯±ß¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤½¤Î¿ÍÅªÊä½þ¤È¤·¤Æ¡¢¹ÃÈåÌî±ûÅê¼ê¤¬À¾Éð¤Ë°ÜÀÒ¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¤½¤ÎÁ°Ç¯¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤éFA¤Ç³°Ìî¼ê¤Î¶áÆ£·ò²ð¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È·ÀÌó¤Ï7Ç¯Áí³Û50²¯±ß¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¶áÆ£¤Ï2023Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÂÇÅÀ²¦¤È¥Û¡¼¥à¥é¥ó²¦¤ÎÆó´§¤ò³ÍÆÀ¡¢2024Ç¯¤â¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬µåÃÄÊÌÊ¿¶ÑÇ¯Êð¤Ç1°Ì¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢2Ç¯Â³¤±¤Æ¤ÎÂç·¿Êä¶¯¤¬Äì¾å¤²¤·¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ2024Ç¯¤Ï¥À¥ó¥È¥Ä¤ÎÆÈÁö¤Ç4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¢¡1985Ç¯¤ÎºÇ¹âÇ¯Êð¤Ï3000Ëü±ß
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë»ä¤¬À¾Éð¤Î´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ2ÅÙÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢3ÅÙÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿1985¡Ê¾¼ÏÂ60¡ËÇ¯¤ÎºÇ¹âÇ¯Êð¤Ï3000Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡
¡¡39Ç¯Á°¤ÎÏÃ¤Ç¡¢Åö»þ»ä¤Ï53ºÐ¡£Åö»þ¤ÎÂçÂ´¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î½éÇ¤µë¤Ï·î³Û13Ëü5000±ß¤Ç¡¢2024Ç¯¤Ç¤â20Ëü1800±ß¡ÊÄÂ¶â¹½Â¤´ðËÜÅý·×¡Ë¤À¤«¤é3000Ëü±ß¤ÏÂç¶â¤À¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÊª²Á»Ø¿ô¤ä¼ÂÂÎÅª¤Ê²ßÊ¾²ÁÃÍ¤ÎÊÑ²½¤ò¸«¤ë¤ÈÃ±½ã¤Ë¤ÏÈæ³Ó¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Î¤è¤¦¤Ë·ÀÌó»þ¤Ë¤É¤ó¤Ö¤ê´ªÄê¤ÇÂç¶â¤òÅÏ¤¹¤Î¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ä¤âµð¿Í¤Ç13Ç¯´Ö¥·¥ç¡¼¥È¤ò¼é¤ê¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤ÈÀ¾Éð¤Ç·×8Ç¯´Ö´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢Áª¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤ä»ö¾ð¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£¤À¤«¤éµåÃÄ¤Ë¡Ö¥«¥Í¤ò½Ð¤¹¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤·ÀÌó¤Î²þ³×¤ò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¢¡Ê£¿ôÇ¯·ÀÌó¤Ê¤é¡Ö´ðËÜµë¡Ü´°Á´½ÐÍè¹âÊ§¤¤¡×¤Ç
¡¡¥×¥íÌîµå¤Î·ÀÌó¤Ï1Ç¯¤¬¸¶Â§¤À¤È»×¤¦¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼ÂÎÏ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤ÈÊ£¿ôÇ¯·ÀÌó¤ò¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢1Ç¯ÌÜ¤Ï¤¿¤È¤¨¤ÐÁ´Áª¼ê¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Êð¤Ê¤É¤ò´ðËÜµë¤È¤·¤Æ·ÀÌó¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤³¤ì°Ê¾å¤ÎÀ®ÀÓ¤òµó¤²¤¿¤é²¿²¯±ß¤Ç¤â½Ð¤¹¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éºÇÄãÊÝ¾Ú¤·¤«½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£
¡¡¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤ÏÌÜÉ¸¤Î¹ÔÆ°¤ò¤¦¤Ê¤¬¤¹¡Ö»É·ã¡×¤ä¡ÖÆ°µ¡¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë·ÐºÑÍÑ¸ì¤Ç¡¢Áª¼ê¤Î°ÕÍßÅª¤Ê¹ÔÆ°¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¡£ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Î½ÐÍè¹âÊ§¤¤¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢Áª¼ê¤Ï°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤ë¤·¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÎÏ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤Ï²¿²¯±ß¤Ç¤â²Ô¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÇ¯Êð¥Ð¥Ö¥ë¤Î¿¿»÷¤ò¤·¤ÆÊ£¿ôÇ¯·ÀÌó¤ÇÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤«¤é¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ê¤É¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤¬¼ê¤òÈ´¤¤¤Æ¡ÖµëÎÁÅ¥ËÀ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£