Âç²Ï½÷Í¥¡¡ÀäÂÐÅª¶Ø¤¸¼ê¤ÎÇÐ¶ç±Ó¤ß¡ÖÉ½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ°ìÈÖ¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡ª¡×²Æ°æÀèÀ¸¤¬·ãÅÜ¡¡ËÜ¿Í¥·¥å¥ó¡¢ÉÍÅÄ²í¸ù¤ÏÇú¾Ð
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤¿¿Íµ¤½÷Í¥¤Î´Ø¿å½í¤¬£²£³ÆüÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó¡Ö¥×¥ì¥Ð¥È¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£ÇÐ¶ç¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¬¡¢ÇÐ¿Í¤Î²Æ°æ¤¤¤Ä¤ÀèÀ¸¤Ë¸·¤·¤¯¼¸ÀÕ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¤ªÂê¤Ï¡Ö£Î£Ç¥·¡¼¥ó¡×¡£´Ø¿å¤Ï¡Ö¶ì¼ê¤Ê²»¡¡´¨¤µ¤Ç³ú¤ó¤À¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¡×¤È±Ó¤ó¤À¡£
¡¡¥»¥ê¥Õ¤ÎÃæ¤Ë¸À¤¤¤Å¤é¤¤²»¤¬¤¢¤ê¡¢È¯¤¹¤ë¤È¤¤Ë³ú¤ó¤À¤³¤È¤ò²óÁÛ¡£¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¡Ø´¨¤¤¤·¤Í¡£¤í¤ì¤Ä¤¬¤Í¡Ù¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¶ç¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ËÞ¿Í£´£°ÅÀ¤ÈºÎÅÀ¤·¤¿²Æ°æÀèÀ¸¤Ï¡Ö¥µ¹Ô¤Þ¤¿¡¡´¨¤µ³ú¤ó¤À¡¡¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¡×¤ÈÅººï¤·¤¿¡£¡Ö¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×¤ÈÂ³¤±¡¢Á°²ó¡¢´Ø¿å¤¬¡Ö²Æ¤Î±«¡¡ÅÅ¼Ö¤¬ÃÙ±ä¡¡¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¶ç¤ò±Ó¤ß¡¢ËÞ¿Í¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¡£²¼¤Î¶ç¤¬¤Û¤ÜÆ±¤¸ºîÉÊ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¸«È´¤¡¢¡Ö¤¢¤ì¤ä¤Ã¤È¤¤ã¡¢ºÍÇ½¥¢¥ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ó¤À¤È¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¼«¸ÊÌÏÊï¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£É½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢°ìÈÖ¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬¼«¸ÊÌÏÊï¤Ç¤¹¡×¤ÈÇÐ¶ç¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢ÄËÎõ¤ËÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡´Ø¿å¤Ï¡Ö¥Û¥ó¥È¤ËÀèÀ¸¤Î¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¤Ç¡¢»ä¤ÏÌ£¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥·¥å¥ó¤È¤·¤Ê¤¬¤éÀµÄ¾¤Ë¹ðÇò¡££Í£Ã¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù¤ÏÇú¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£