¡ÖÎ®À±¤Îå«¡×¤«¤é17Ç¯¡ÄÆóµÜÏÂÌéàºÆ²ñá2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö2¿Í¤È¤â¥¤¥±¥á¥ó¡×¡Ö¶»Ç®¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÊÝÂ¸‼︎ÊÝÂ¸‼︎¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÆóµÜÏÂÌé¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡ÖÎ®À±¤Îå«¡×(2008Ç¯¡¢TBS)¤Ç¶¦±é¤·¤¿Áê¼ê¤ÈºÆ²ñ¤·¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£SNS¤Ç¤Ï´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆóµÜ¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿¤Î¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÍ×½á¡£¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö±Ç²è¡Ø¿ä¤·¤Î»Ò¡ÙThe Final Act¡×¤ÈÂê¤·¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥«¥ß¥¥Ò¥«¥ë¤È¡£¥¢¥Ã¥×ÃÙ¤¯¤Æ¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢ºòÇ¯¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¤ÎÌòÌ¾¤ÇÆóµÜ¤ò¸Æ¤Ó¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò¶´¤ß¡¢¸ß¤¤¤Ë´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¡ØÎ®À±¤Îå«¡Ù¤«¤é16Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤Ç¤¹¤«¤Í¡©µ®½Å¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡ÖÊÝÂ¸‼︎ÊÝÂ¸‼︎¡×¡Ö¶»Ç®¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡£¥¤¥±¥á¥ó¡×¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¶á¤Å¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ëÆóµÜ¤¯¤ó°¦¤·¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿Íµ¤Ì¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤·¤Æ¼Â¼Ì±ÇÁü²½¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¡Ö¿ä¤·¤Î»Ò¡×¤Ç¡¢Í×¤ÏÉÒÏÓ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦ÅÌÚ¾¡ÌéÌò¤Ç¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¡£Êª¸ì¤Î½ÅÍ×¤Ê¸°¤ò°®¤ë¿ÍÊª¤ÇÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿ÃË¡¦¥«¥ß¥¥Ò¥«¥ë¤òÆóµÜ¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤Ç¡¢¶¦±é¼Ô¤ÎÍ×¤Ë¤â»£±ÆÅöÆü¤Þ¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥É¥Ã¥¥ê¤ÎºÆ²ñ¤À¤Ã¤¿Î¢ÏÃ¤òX¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£