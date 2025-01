舞台は５年後のイギリス北部ウィンズケール！GSE『Atomfall』

GSEは、Rebellionが開発したサバイバルアクションゲーム『Atomfall』の日本語パッケージ版をPlayStation(R)4、PlayStation(R)5で、2025年1月17日より予約受付を開始。

2025年4月17日より発売します。

GSE『Atomfall』

■対応機種 :PlayStation(R)4、PlayStation(R)5

■発売日 :2025年4月17日

■価格 :7,254円(税込7,980円)

■ジャンル :サバイバルアクション

■プレイ人数 :オフライン1人

■表示対応言語:日本語/英語/中国語(簡体字・繁体字)/韓国語/

フランス語/イタリア語/ドイツ語/スペイン語/

ポーランド語/ポルトガル語(ブラジル)/ロシア語

■発売元 :Game Source Entertainment

■開発元 :Rebellion

■CERO :Z

GSEは、Rebellionが開発したサバイバルアクションゲーム『Atomfall』の日本語パッケージ版をPlayStation(R)4、PlayStation(R)5で、2025年1月17日より予約受付を開始し、2025年4月17日に発売します。

『Atomfall』は、実際に起きた事故にインスパイアされたサバイバルアクションゲームで、とある核の悲劇から5年後のイギリス北部ウィンズケールが舞台となります。

プレイヤーは架空の隔離地帯を探索し、物資の調達、クラフト、物々交換、戦闘、時には交渉をしながら、奇妙なキャラクター、神秘主義、カルト、そして反政府組織がひしめくイギリスの田舎町で生き抜くことが求められます。

【予約特典】

予約期間中に『Atomfall』の日本語パッケージを予約いただいたプレイヤーの方には、予約特典として以下のDLCをプレゼントします!

「基本補給品バンドル」

隔離地帯では補給品が不足しています。

追加のアイテムを見つけることで生存のチャンスを向上させ、限定近接武器で厳しい接近戦を手助けします。

・専用近接武器バリアント

・追加の戦利品キャッシュ

・アイテムレシピ

【ゲームの特徴】

■プレイヤードリブンの謎解き

隔離地帯では、すべてが見かけ通りとは限らない。

探索、会話、調査、そして戦闘を通して、ウィンズケールで実際に起こったことを解明するための貴重な情報を手に入れることができる。

その情報をどう生かすかはプレイヤー次第だ。

■生き残るための探索、物資集め

隔離地帯では与えられるものは何もない。

あなたの命を救うかもしれないアイテムや武器を作ろう。

廃墟と化した家々をあさって物資を集め、信頼できる金属探知機を使って隠された財宝を発掘しよう。

遭遇したキャラクターと物々交換をしたり、冷たくなった死体から必要なものを奪い取ったりするのも一つの手段だ。

■絶望的な戦闘

武器も弾薬も不足している中、正確な射撃と近接攻撃を駆使して戦い抜こう。

心拍数を管理して安定した狙いを定め、必要なエネルギーを確保して、クリケットバットで必殺の一撃を放とう。

■緑豊かで不穏な土地

なだらかな緑の丘、青々とした峡谷、農村など、絵に描いたようなイギリスの田園風景が広がる一方で、そこには数々の危険が待ち受けている。

カルト教団が支配する廃墟、自然の洞窟、核シェルターなど、鬱蒼とした不穏な世界を探索しよう。

■ウィンズケールの再構築

現実世界の出来事をフィクションとして再構築した『Atomfall』は、SF、フォークホラー、冷戦の影響を受け、不気味なほど馴染みがありながら全く異質な世界が描かれている。

(C) 2025 Rebellion. All rights Reserved. The Rebellion name and logo, the Atomfall name and logo are trademarks of Rebellion and may be registered trademarks in certain countries. Licensed to and distributed by Game Source Entertainment in Japan and Asia.

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 舞台は5年後のイギリス北部ウィンズケール!GSE『Atomfall』 appeared first on Dtimes.