出産内祝いにふさわしい華やかな見た目！ミルポッシェ「ゴディバ」コラボ

ミルポッシェ限定スイーツ

メリックスは、自社で運営する出産内祝い通信販売サイト『ミルポッシェ』で、世界中で愛される高級チョコレートブランド「ゴディバ」と共同開発した「ゴディバ ショコラクリームフルーツタルト」と「ゴディバ ショコラボトルアイスケーキ」を販売中。

ゴディバ エグゼクティブシェフ・ショコラティエ/パティシエのヤニック・シュヴォローと幾度も試作を重ね、出産内祝いにふさわしい華やかな見た目と、こだわりぬいた味わいの商品に仕上がっています。

ギフトとしておすすめです。

■商品概要

【ゴディバ ショコラクリームフルーツタルト】

HAPPYな贈り物にふさわしい、フレッシュなフルーツが輝くオリジナルタルト。

宝石のようなフルーツをこだわりのチョコレートクリームタルトにたっぷりとトッピングした華やかで食べ応えのある仕上がりです。

ベルギー産チョコレートを使用した、チョコレートクリームの異なる味わいを楽しめます。

ゴディバ ショコラクリームフルーツタルト

<商品価格>

ゴディバ ショコラクリームフルーツタルト 4個入 3,456円(税込)

ゴディバ ショコラクリームフルーツタルト 6個入 5,184円(税込)

※こちらの商品には別途冷凍配送料+1,100円(税込)がかかります。

<フレーバー>

〔ベリー&ダークチョコレート〕

濃厚で深みのあるダークチョコレートのクリームタルト。

たっぷりとトッピングされた甘酸っぱい3種のベリーがチョコレートの味わいを引き立てています。

フレーバー:ベリー&ダークチョコレート

〔マンゴー&ミルクチョコレート〕

クリーミーでリッチな口当たりのミルクチョコレートクリームのタルト。

相性抜群の甘くとろけるマンゴーとフレッシュオレンジをトッピングしました。

フレーバー:マンゴー&ミルクチョコレート

【ゴディバ ショコラボトルアイスケーキ】

感謝の想いを重ねた、1つで2つの味が楽しめる贅沢な限定ボトルアイスケーキ。

ゴディバならではのチョコレートアイスにバニラ・ベリーのアイスとこだわりソースが重なり合う一品。

トッピングのアーモンドやストロベリーダイスによる食感の楽しさも魅力的です。

ゴディバ ショコラボトルアイスケーキ

<商品価格>

ゴディバ ショコラボトルアイスケーキ 4個入 4,104円(税込)

ゴディバ ショコラボトルアイスケーキ 6個入 6,156円(税込)

※こちらの商品には別途冷凍配送料+1,100円(税込)がかかります。

<フレーバー>

〔バニラ&チョコレート〕

チョコレート好きにはたまらない、ゴディバこだわりのチョコレートアイスとチョコレートチップ入りのバニラアイスの組合せ。

チョコレートソースのなめらかさ、カールしたコポーチョコレートのザクザク感、キャンディングアーモンドの香ばしさが全体の味をより引き立てます。

フレーバー:バニラ&チョコレート

〔ベリー&チョコレート〕

くちどけなめらかなゴディバこだわりのチョコレートアイスと風味豊かなストロベリーアイスがバランスよく調和しています。

とろりとしたソースと食感の良いストロベリーダイスが合わさり、口にするたび新しい味わいを感じられます。

フレーバー:ベリー&チョコレート

■購入について

発売日:2024年12月1日から好評発売中

※ミルポッシェカタログ、公式WEBサイトから購入できます。

