¶ÚÆù¤Å¤¯¤ê¤ÈÃÏµå´Ä¶ÊÝÁ´¤ò°ì»®¤Ç¼Â¸½¡ª¥¨¥ì¥Õ¥¡¥ó¥È¥Ï¥¦¥¹¡¡¥«¥ì¡¼¡õ¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡Ö¥¨¥ì¥Õ¥¡¥ó¥È¼¯¥«¥ì¡¼¡×
¡Ö¥¨¥ì¥Õ¥¡¥ó¥È¥Ï¥¦¥¹¡¡¥«¥ì¡¼¡õ¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡×¤Ï¡¢¶ÚÆù¤Å¤¯¤ê¤ÈÃÏµå´Ä¶ÊÝÁ´¤ò°ì»®¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¡Ö¥¨¥ì¥Õ¥¡¥ó¥È¼¯¥«¥ì¡¼¡×¤ò1·î22Æü¤Î¡Ö¥«¥ì¡¼¤ÎÆü¡×¤è¤êÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¥¨¥ì¥Õ¥¡¥ó¥È¥Ï¥¦¥¹¡¡¥«¥ì¡¼¡õ¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡Ö¥¨¥ì¥Õ¥¡¥ó¥È¼¯¥«¥ì¡¼¡×
È¯ÇäÆü¡§1·î22Æü
¡Ö¥¨¥ì¥Õ¥¡¥ó¥È¼¯¥«¥ì¡¼¡×¤ÏÄÌÈÎ¥µ¥¤¥ÈBASE¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»Ï¡£
¡Ö¥¨¥ì¥Õ¥¡¥ó¥È¥Ï¥¦¥¹¡¡¥«¥ì¡¼¡õ¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡×¤Ï¡¢¶ÚÆù¤Å¤¯¤ê¤ÈÃÏµå´Ä¶ÊÝÁ´¤ò°ì»®¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¡Ö¥¨¥ì¥Õ¥¡¥ó¥È¼¯¥«¥ì¡¼¡×¤ò1·î22Æü¤Î¡Ö¥«¥ì¡¼¤ÎÆü¡×¤è¤êÈÎÇäÃæ¡ª
²Á³Ê¤Ï1¥»¥Ã¥È3ÂÞÆþ¤ê(1ÂÞ180g)¤Ç4,980±ß(ÎäÅà¡¢ÀÇ¹þ¡¦Á÷ÎÁ¹þ)¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2·îËö¤´¤í¤Ë¤ÏÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ØÏ¢ÃÄÂÎ¤Ë¸þ¤±¤¿»î¿©¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹(¸ÂÄê¡¦»öÁ°Í½ÌóÀ©)¡£
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¾¦ÉÊ¤Î»î¿©¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³«È¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ä¿¹ÎÓ¤Ø¤Î´Ä¶ÊÝ¸î¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÄ¾ÀÜÊ¹¤±¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£´Ä¶¤È¶ÚÆù¤ò¼é¤ë¡ÈÆÃÊÌ¤Ê¥«¥ì¡¼¡É¤ÎÃÂÀ¸
¥¸¥Ó¥¨¤ÎÉáµÚ¤È´Ä¶ÊÝÁ´¤òÌÜÅª¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Ä»½ÃÈï³²ÂÐºö¤È¤·¤ÆÊá³Í¤µ¤ì¤¿¼¯Æù¤ò³èÍÑ¤·¡¢¹â¤¿¤ó¤Ñ¤¯¡¦Äã»éËÃ¤È¤¤¤¦±ÉÍÜ²Á¤ò»ý¤Á¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·ò¹¯»Ö¸þ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò»Ù¤¨¤ë¡È¶ÚÆù¤Î¤¿¤á¤Î±ÉÍÜÀß·×¡É
¼¯Æù¤Ï¹â¤¿¤ó¤Ñ¤¯¡¦Äã»éËÃ¤Ë²Ã¤¨¡¢Å´Ê¬¤ä¥Ó¥¿¥ß¥óB·²¤òËÉÙ¤Ë´Þ¤ß¡¢¶ÚÆù¤ÎÀ®Ä¹¤äÈèÏ«²óÉü¤ËºÇÅ¬¤Ê¿©ºà¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¨¥ì¥Õ¥¡¥ó¥È¼¯¥«¥ì¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¾®ÇþÊ´¤ò°ìÀÚ»ÈÍÑ¤»¤ºÆÃÊÌ¤ÊÄ´Íýµ»½Ñ¤Ç¼¯ÆùÆÃÍ¤Î¥¯¥»¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÂÎ¤òÆâÂ¦¤«¤é²¹¤á¤ë¸ú²Ì¤Î¤¢¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥Ö¥ì¥ó¥É¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ç¡¢Ëü¿Í¤¬³Ú¤·¤á¤ëÉ÷Ì£Ë¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤Ç¤ËÊ£¿ô¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥¸¥à¤«¤éÈÎÇä¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î´Ö¤ÇÌ©¤«¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜÍè¤Ï¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¸þ¤±¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¥ì¥·¥Ô¤ò¡¢°ìÈÌ¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë¤â¤Ç¤¤ë¤«¤®¤ê¼ê¤¬ÆÏ¤¤ä¤¹¤¤¾¦ÉÊ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¤½¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¹©É×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë²Á³Ê¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë¹×¸¥
¡Ö¥¨¥ì¥Õ¥¡¥ó¥È¼¯¥«¥ì¡¼¡×¤Î°ÕµÁ¤Ï¡¢¤½¤Î±ÉÍÜ²Á¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ä»½ÃÈï³²ÂÐºö¤È¤·¤ÆÊá³Í¤µ¤ì¤¿¼¯Æù¤òÍ¸ú³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤ÎÇÀºîÊªÈï³²¤ò·Ú¸º¤·¡¢ÇÑ´þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¼¯Æù¤Î¥Õ¡¼¥É¥í¥¹¤òºï¸º¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿¹ÎÓÊÝÁ´¤Ë¤âÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÏÃÏ¸µ¤Î·ÐºÑ¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¯Æù²Ã¹©¤ä¾¦ÉÊ²½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¸ÛÍÑÁÏ½Ð¤äÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¿©¤ÎÁªÂò¤¬Ì¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ËÂç¤¤Ê¼Ò²ñÅª¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¿¹¤ÎÊÝÁ´¤È³²½Ã¶î½ü¤ÏÁê´Ø´Ø·¸
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¶ÚÆù¤Å¤¯¤ê¤ÈÃÏµå´Ä¶ÊÝÁ´¤ò°ì»®¤Ç¼Â¸½¡ª¥¨¥ì¥Õ¥¡¥ó¥È¥Ï¥¦¥¹¡¡¥«¥ì¡¼¡õ¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡Ö¥¨¥ì¥Õ¥¡¥ó¥È¼¯¥«¥ì¡¼¡× appeared first on Dtimes.