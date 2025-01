Ê¬¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥Õ¥¡¤ò¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¡ª¥¸¥¢¥¹¡ÖTILO¡×

ジアスは、2025年1月21日より、ジアスオリジナルソファシリーズ「TILO(ティーロ)」を販売中です。

ジアス「TILO」

発売日 : 2025年1月21日(火)

種類 : カウチソファ・アームレスソファ・アイランドソファ

販売場所: ジアスショールーム全店舗およびJIAS ONLINE

※JIAS ONLINEでは、2月6日より販売開始予定

「TILO」は、「『お気に入り』を仕立てよう」をコンセプトに、利用者一人ひとりのライフスタイルや好みに合わせて、自分だけのオリジナルソファをコーディネートできるソファシリーズです。

■TILOのコンセプト

TILO(ティーロ)は「Tailor(仕立て屋)」からインスピレーションを受けて生まれた、新しいソファのカタチ。

お気に入りの張地を組み合わせてつくる、フルノックダウンのオーダーソファです。

カーテンとコーディネートしたり、季節ごとのカラーリングで遊んでみたり。

自由でかけがえのない存在が、あなただけのライフスタイルをつくります。

「これが好き」がある暮らしは、もっと楽しい。

TILOはあなたの日常に、新しいFUNが届けられます。

商品の特徴

(1) 豊富なカスタマイズで、あなただけの一脚を。

座面、背面、アーム、クッションなど、パーツごとに異なる張地を組み合わせて、あなただけの一脚を作成出来ます。

張地は7種25色の豊富なバリエーションを用意。

ここにしかない、絶妙なカラーリングとデザイン性の高品質なファブリックを厳選しています。

さらに、カバーのみの購入も可能です。

インテリアを変更したい場合には、カバーを交換することで、いつまでも新鮮な気持ちでソファを使えます。

(2) 自社工場で丁寧に縫製

全ての張地を自社工場で丁寧に縫製しています。

縫製工場からはじまったジアスは、38年間多くの複雑なカーテンスタイル縫製を開発。

長年の経験と技術で、耐久性と美しさを両立させた高品質なソファを楽しめます。

(3) 搬入もラクラク!完全ノックダウン式

パーツごとに分解できるため、搬入がスムーズ。

特に、都内の狭小住宅やマンションなど、スペースが限られた場所でも、お部屋まで搬入できます。

(4) こだわりの座り心地

座面には、硬さが異なるウレタン素材を5層構造にすることで、座り心地を追求しました。

柔らかすぎず硬すぎない、ちょうどいい沈み心地を実現。

TILOは3タイプ用意

TILOは、カウチ、アームレス、アイランドの3タイプを用意しています。

お客様のお部屋の広さやレイアウトに合わせて、最適なタイプを選べます。

広々とした空間には、カウチとアームレスを組み合わせたスタイルもおすすめです。

■販売について

TILOは、ジアスショールーム全店舗およびJIAS ONLINEにて販売します。

店舗一覧 : https://www.jias.co.jp/showroom

JIAS ONLINE: https://jias-net.jp/collections/tilo

※ショールームは完全予約制

※JIAS ONLINEでは、2月6日より販売開始予定

