Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÉü¶½»Ù±ç¤ò¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡ÖSV .LEAGUE¡×¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¥Ð¥ì¡¼¶µ¼¼
µîÇ¯10·î¤ËÈ¯Â¤·¤¿¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¥ê¡¼¥°¡ÖSV¡¥LEAGUE¡×¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤é¤Ë¤è¤ë¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¶µ¼¼¤¬25Æü¸áÁ°¡¢ÀÐÀî¸©¤«¤Û¤¯»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¶µ¼¼¤Ï¡ÖSV¡¥LEAGUE¡×¤È¤·¤Æ½é¤È¤Ê¤ë¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤¬¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÉü¶½»Ù±ç³èÆ°¤È¤·¤ÆÀÐÀî¸©¤«¤Û¤¯»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶µ¼¼¤Ë¤Ï¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÎÁª¼ê¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖPFU¥Ö¥ë¡¼¥¥ã¥Ã¥ÄÀÐÀî¤«¤Û¤¯¡×¤ÎÃÓÃ«Í¥²ÂÁª¼ê¤Ê¤É¤¬»²²Ã¤·¡¢ÎØÅç»Ô¤ä¼·Èø»Ô¤Ê¤É¤«¤é»²²Ã¤·¤¿¾®³ØÀ¸¤é¤Ë¥Ñ¥¹¤ä¥ì¥·¡¼¥Ö¤Ê¤É¤Î´ðËÜ¤ò¡ÖÎÉ¤¤¤Í¡¢¥Ê¥¤¥¹¡×¤Ê¤É¤Î³Ý¤±À¼¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤é¡¢»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¡£¤µ¤¹¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤¬¤¤¤Ä¤â¤ÎÎý½¬¤è¤ê½Å¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¶¯ÂÇ¤È¤«¤¬¾å¼ê¤¯¤È¤ì¤½¤¦¤À¤«¤é»²¹Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
25Æü¸á¸å3»þ¤¹¤®¤«¤é¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤È¥ê¡¼¥°¿äÁ¦¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿½÷»ÒÁª¼ê¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£