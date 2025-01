トムとジェリーが福岡市美術館にやってくる! 「誕生85周年記念 トムとジェリー展 君が笑うと、僕も笑っちゃう」が開催される。『トムとジェリー』は、1940年にウィリアム・ハンナとジョセフ・バーベラの2人組が短編作品として世に送り出したアメリカの人気アニメーションシリーズ。ネコのトムとネズミのジェリーが巻き起こすドタバタ劇だ。このたび、誕生から85周年を迎える『トムとジェリー』の「誕生85周年記念 トムとジェリー展 君が笑うと、僕も笑っちゃう」が福岡市美術館にて開催決定、福岡会場グリーティングイベント第2弾が行われる。

開催日時は2025年2月6日(木)、14:00〜と15:30〜の2回行われる。各回いずれも30分を予定している。グリーティングイベントへの参加は無料。ただし、本展のチケットもしくは半券のご提示が必要となるので注意しよう。各30組(1組5名上限)となっており、イベントへの申込締切は2025年1月27日(月)正午まで。応募者多数の場合は抽選となり、当選者には1月29日(水)17:00までに参加証が送付される。当選通知およびイベントの詳細は、当選者のみへの連絡となる。TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & TM Turner Entertainment Co.WB SHIELD: TM &(C)WBEI.(s25)