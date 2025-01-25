¡Ö¸É¹â¤Îº²¡£»æ°ì½Å¡£¤½¤ì¤¬¾¾ÅÄÍ¥ºî¡×¾¾ÅÄÈþÍ³µª¡¢Í¥ºî¤µ¤ó¤Ø¤Î»×¤¤ÄÖ¤ëÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á¡ÖËÜÅö¤ËÍ£°ìÌµÆó¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â±Ê±ó¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ç¤¹‼︎¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¾¾ÅÄÈþÍ³µª¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£ºòÇ¯11·î6Æü¤Ç35²ó´÷¤ò·Þ¤¨¤¿É×¡¦¾¾ÅÄÍ¥ºî¤µ¤ó¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥ì¥¤¥ó¡×½Ð±é»þ¤ÎÍ¥ºî¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾ÅÄ¤Ï¡Ö¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÌÌÅÝ¤À¤ÈÃÆ¤½Ð¤µ¤ì¤ë¿Í¡£ ¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¿Í¤³¤½¤¬¿·¤·¤¤Ê¸²½¤òºî¤ê¾å¤²¤ë»ö¤¬¤¢¤ë¡£ °ìÎ§¼çµÁ¤ÎÆüËÜ¤ÎÃæ¤Ç¸ÄÀ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÂçÊÑ¤À¡£ ÇÏ¼¯¤Ë¤µ¤ì¡¢ÌÌÅÝ¤¬¤é¤ì¡¢ÉÝ¤¬¤é¤ì¡¢Ãç´Ö¤Ï¤º¤ì¤Ë¤µ¤ì¤ë¡£ ¸É¹â¤Îº²¡£»æ°ì½Å¡£ ¤½¤ì¤¬¾¾ÅÄÍ¥ºî¡×¤È¡¢Í¥ºî¤µ¤ó¤¬¤¤¤«¤Ë²¿¤Ë¤âÀ÷¤Þ¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¶¯¤¤¸ÄÀ¤òÊü¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¤ò»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÍ¥ºî¤µ¤ó¤ò¶á¤¯¤Ç¸«¤ÆÍè¤¿ÈþÍ³µª¤µ¤ó¤À¤«¤é¤³¤½¡£Í¥ºî¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤¬Ê¸¾Ï¤ËÉ½¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖËÜÅö¤ËÍ£°ìÌµÆó¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â±Ê±ó¤ËËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ç¤¹‼︎¡×¡ÖÀ¨¤¯¶Á¤¤Þ¤·¤¿!¡×¡Ö¾¾ÅÄÍ¥ºî¤Ï±Ê±ó¤À¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Í¥ºî¤µ¤ó¤Î°äºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ê¥É¥ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥È´ÆÆÄºîÉÊ¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥ì¥¤¥ó¡×¤Ï¡¢Í¥ºî¤µ¤ó¤ÎË×¸å35Ç¯¡¢¤Þ¤¿Æ±¤¸¤¯ÆüËÜÂ¦¤Î½Ð±é¼Ô¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ë¡¢¹âÁÒ·ò¤µ¤ó¤ÎË×¸å10Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Îº£Ç¯¡¢1·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¹ñÆâ¾å±Ç¸¢¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¡£1·î24Æü¤è¤ê¾å±Ç´ü´Ö¤Î±äÄ¹¤Î¤Ê¤¤¹ñÆâºÇ½ª¾å±Ç¤¬Á´¹ñ4´Û1½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£