Ãè¤ËÉâ¤¯¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É¤Îµî½¢¡Ä¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¡Ö°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÎºÇ¸å¤Ë²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤«¤ï¤«¤ë¡×
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½FW¥Þ¡¼¥«¥¹¡¦¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É(27)¤Îµî½¢¤ä¤¤¤«¤Ë¡£
¶áÇ¯¡¢°¤«¤í¤¦¤¬¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¤Ç½ÐÈÖ¤¬½ä¤ë¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î10ÈÖ¤À¤¬¡¢ºòÇ¯11·î¤Ë¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥à¿·´ÆÆÄ¤¬Íè¤Æ¤«¤éÌÀ¤é¤«¤Ë½øÎó¤ò²¼¤²¡¢¤³¤³7»î¹ç¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤À¤±¤Ç¤â½ÐÈÖ¤Ê¤·¤¬Â³¤¯¡£
¤¤¤è¤¤¤è°ÜÀÒ¤â¤ä¤à¤Ê¤·¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¥ß¥é¥ó¤ä¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¡¢¤½¤·¤Æ¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î´Ø¿´ÏÃ¤¬Éâ¤«¤Ö¤¬¡¢¤É¤ì¤âÆ°¤¤¬È¯Å¸¤¹¤ëÃû¤·¤Ê¤·¡£º£Åß¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥ÈÊÄËë¤âÇ÷¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢µî½¢¤¬Ãè¤ËÉâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤Ê¤«¡¢¥ß¥é¥ó¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤â¾ò·ïÅª¤ËÃÇÇ°¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤«¤é¤·¤ÆÁ÷¤ê½Ð¤·Àè¤¬¸º¤ë°ìÊý¤Ç¡¢»ÄÎ±¤ÎÀþ¤â¡£¥¤¥®¥ê¥¹¡Ø¥¹¥«¥¤¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤¬¿·¤¿¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ö(¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É¤Ï»Ä¤ëº£µ¨¤â¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç¡©) ËÜÅö¤Ë¤Þ¤À¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¤ß¤ó¤Ê¡¢(º£Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ìÊÄËë¤Þ¤Ç)¤¢¤È8Æü¤À¡£°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÎºÇ¸å¤Ë²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤«¤ï¤«¤ë¤Ï¤º¤À¤·¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë¤³¤Î·ï¤òÏÃ¤¹¡×
³ÍÆÀ¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤¹¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢°ÜÀÒ·ÁÂÖ¤äµëÍ¿¾ò·ï¤¬¥Í¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É¤À¤¬¡¢º£Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤¬ÊÄËë¸å¡¢¤É¤³½êÂ°¤ÎÁª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑºÇ¹âÊö¤ÎÇ®¤¤Àï¤¤
ÆüËÜ¿Í¤âÂ¿¿ô½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëCL¡õEL¤ò
WOWOW¤Ç´Ñ¤è¤¦
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
¶áÇ¯¡¢°¤«¤í¤¦¤¬¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¤Ç½ÐÈÖ¤¬½ä¤ë¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î10ÈÖ¤À¤¬¡¢ºòÇ¯11·î¤Ë¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥à¿·´ÆÆÄ¤¬Íè¤Æ¤«¤éÌÀ¤é¤«¤Ë½øÎó¤ò²¼¤²¡¢¤³¤³7»î¹ç¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤À¤±¤Ç¤â½ÐÈÖ¤Ê¤·¤¬Â³¤¯¡£
¤¤¤è¤¤¤è°ÜÀÒ¤â¤ä¤à¤Ê¤·¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¥ß¥é¥ó¤ä¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¡¢¤½¤·¤Æ¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î´Ø¿´ÏÃ¤¬Éâ¤«¤Ö¤¬¡¢¤É¤ì¤âÆ°¤¤¬È¯Å¸¤¹¤ëÃû¤·¤Ê¤·¡£º£Åß¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥ÈÊÄËë¤âÇ÷¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢µî½¢¤¬Ãè¤ËÉâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö(¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É¤Ï»Ä¤ëº£µ¨¤â¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç¡©) ËÜÅö¤Ë¤Þ¤À¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¤ß¤ó¤Ê¡¢(º£Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ìÊÄËë¤Þ¤Ç)¤¢¤È8Æü¤À¡£°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÎºÇ¸å¤Ë²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤«¤ï¤«¤ë¤Ï¤º¤À¤·¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë¤³¤Î·ï¤òÏÃ¤¹¡×
³ÍÆÀ¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤¹¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢°ÜÀÒ·ÁÂÖ¤äµëÍ¿¾ò·ï¤¬¥Í¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É¤À¤¬¡¢º£Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤¬ÊÄËë¸å¡¢¤É¤³½êÂ°¤ÎÁª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑºÇ¹âÊö¤ÎÇ®¤¤Àï¤¤
ÆüËÜ¿Í¤âÂ¿¿ô½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëCL¡õEL¤ò
WOWOW¤Ç´Ñ¤è¤¦
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é