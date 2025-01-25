°æ¾å¾°Ìï¤¬Ä©Àï¼Ô¤Îº¸¤òÈïÃÆ¤·¤¿ÍýÍ³¡ÖÃæÃ«½á¿Í¤È¤Î»î¹ç¤Ï´Ñ¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¸µÆüËÜ²¦¼Ô¤¬»ØÅ¦
¡¡¸µÆüËÜ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¡¦ºÙÀî¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó»á¡Ê43¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¡ÖÁ°¸þ¤¶µ¼¼¡×¤ò¹¹¿·¡£29Ï¢¾¡¡Ê26KO¡Ë¤ÈÌµÇÔµÏ¿¤ò¿¤Ð¤·¤¿À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê31¡áÂç¶¶¡Ë¤Î¤Û¤ó¤Î¾®¤µ¤Ê·ä¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡Ä©Àï¼Ô¤Î¶â·Ý½Ó¡Ê¥¥à¡¦¥¤¥§¥¸¥å¥ó¡¢32¡á´Ú¹ñ¡Ë¤ò4²ó2Ê¬25ÉÃ¤Ç²¼¤·¤¿°ìÀï¡£ºÙÀî»á¤Ï¡Ö¥¥àÁª¼ê¤â¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¡£°¤¤¤È¤³¤í¤Ï1¸Ä¤â¤Ê¤¤¤è¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤â¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥ï¥ó¥Ä¡¼¤ò¥â¥í¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È°æ¾å¤¬ÈïÃÆ¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜÍèÂÐÀï¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¥µ¥à¡¦¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤Ï±¦¹½¤¨¤Î¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¡£ÂÐ¤·¤Æ¥¥à¤Ïº¸¹½¤¨¤Î¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¡£
¡¡°æ¾å¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤¬¶õ¿¶¤ê¤·¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤¹¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤Ï°æ¾å¤è¤êÇØ¤¬Äã¤«¤Ã¤¿¤¬¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹Áê¼ê¤Î¤È¤¤Î¤è¤¦¤Ëµ÷Î¥¤òµÍ¤áÀÚ¤Ã¤Æ¶¯¤¤¥Ñ¥ó¥Á¤òÅö¤Æ¤ë¾ìÌÌ¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤Î¥Þ¡¼¥í¥ó¡¦¥¿¥Ñ¥ì¥¹Àï¤Ç¤âÆ±¤¸·¹¸þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºÙÀî»á¤Ï¡Ö½àÈ÷´ü´Ö¤¬Ã»¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¶ì¼ê¤À¤È»×¤¦¡×¤È¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¶¯¤µ¤ÎÃæ¤Ç¤ß¤»¤¿¾®¤µ¤Ê·ä¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½ÃæÃ«¤È¤Î»î¹ç¤Ï´Ñ¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Ä¹¿È¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤Ç¤¢¤ëWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦ÃæÃ«½á¿Í¡Ê27¡áM.T¡Ë¤È¤ÎÆüËÜ¿ÍÄº¾å·èÀï¤Ë´üÂÔ¤òÊç¤é¤»¤¿¡£
¡¡º£¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤Ç¡ÊÀï¤¨¤Ð¡Ë¤É¤Ã¤³¤¤¤Î»î¹ç¤¹¤ë¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¶á¤¤¾Íè¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£¡¡