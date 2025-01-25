¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¡¾·ÂÔÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥¥ã¥ó¥×»²²Ã¡¡2¡¦12¤ËÂçÃ«æÆÊ¿¡¢»³ËÜÍ³¿¤é¤È»ÏÆ°
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Àº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤é24Áª¼ê¤¬¾·ÂÔÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥°¥ì¥ó¥Ç¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëº£½Õ¥¥ã¥ó¥×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï2·î11Æü¡ÊÆ±12Æü¡Ë¤ËÂçÃ«æÆÊ¿¡¢»³ËÜÍ³¿¤é¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÁÈ¤È¸Î¾ãÁÈ¤¬¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¡£Ìî¼êÁÈ¤ÏÆ±15Æü¡ÊÆ±16Æü¡Ë¤Ë½éÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤ËÂçÃ«¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ß¡¢ºò½©¤Î¥×¥ì¥ß¥¢12¤ÇÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¥¯¥ê¥¹¡¦¥ª¡¼¥¡¼Êá¼ê¤â¾·ÂÔÁª¼ê¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÈÆüËÜ¤Ç³«Ëë¥·¥ê¡¼¥º¤òÀï¤¦º£±Ê¾ºÂÀ¡¢ÎëÌÚÀ¿Ìé¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥«¥Ö¥¹¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÁÈ¤¬Á´µåÃÄ¤ÇºÇ¤âÁá¤¤2·î9Æü¡ÊÆ±10Æü¡Ë¤Ë¡¢Ìî¼êÁÈ¤ÏÆ±14Æü¡ÊÆ±15Æü¡Ë¤Ë»ÏÆ°¤¹¤ë¡£