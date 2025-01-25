¡Ö¤æ¤ê¤«¤â¤á¡×¤ÇÄäÅÅ¤¬È¯À¸¤·¿·¶¶±Ø¤«¤éÍÌÀ±Ø´Ö¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Ë¡¡Á´Àþ¤Ç¤Î±¿Å¾ºÆ³«¤Ï¤á¤É¤¿¤¿¤º
Åìµþ¤ÎÏÑ´ß¥¨¥ê¥¢¤òÁö¤ë¿·¸òÄÌ¡Ö¤æ¤ê¤«¤â¤á¡×¤Ç25ÆüÃëÁ°¡¢ÄäÅÅ¤¬¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤â°ìÉô¶è´Ö¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
25Æü¸áÁ°11»þÈ¾¤¹¤®¡¢Åìµþ¡¦¹Á¶è¤Î¡Ö¤æ¤ê¤«¤â¤á¡×¼Ç±º¤ÕÆ¬±Ø¤«¤é¤ªÂæ¾ì³¤ÉÍ¸ø±à±Ø¤Î´Ö¤ÇÄäÅÅ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¸á¸å2»þ¸½ºß¡¢¿·¶¶±Ø¤«¤éÍÌÀ±Ø´Ö¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¡¢ÍÌÀ±Ø¤«¤éË½§±Ø´Ö¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·±¿Å¾¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼Ç±º¤ÕÆ¬±Ø¤Î¶á¤¯¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿Îó¼Ö¤ÏÀþÏ©¾å¤ÇÄä¼Ö¤·¡¢¾èµÒ¤¬ÀþÏ©¤òÊâ¤¤¤Æ±Ø¤Þ¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë»Ñ¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤Î¤È¤³¤íÁ´Àþ¤Î±¿Å¾ºÆ³«¤Î¤á¤É¤Ï¤¿¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤æ¤ê¤«¤â¤á¤¬ÄäÅÅ¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£