¡Ê¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡¿PIXTA¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍýÍ³¤«¤éÊØÈë¤ËÇº¤àÆüËÜ¿Í¤ÏÂ¿¤¤°ìÊý¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¤³¤È¤À¤«¤é¡×¤ÈÄü¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢ÊØÈë¤ÏÈ©¥È¥é¥Ö¥ë¤ä¼¦¤È¤¤¤Ã¤¿¿ÈÂÎ¾É¾õ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¿´¡×¤Ë¤â°­±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ÊüÃÖ¤ÏNG¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÊØÈë¤ËÇº¤à¿Í¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¡È¤¢¤ë¿©¤Ù¤â¤Î¡É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¾¾À¸¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¤Î¾¾À¸¹±É×»á¤ÎÃø½ñ¡ØÄ²¤Ë¤¤¤¤½¬´·¥Ù¥¹¥È100¡Ù¡ÊÁí¹çË¡Îá½ÐÈÇ¡Ë¤è¤ê¤ß¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

È©¥È¥é¥Ö¥ë¡¢È¯Ç®¡¢¼¦¡Ä¡ÖÊØÈë¡×¤¬¿ÈÂÎ¤Ë¤â¤¿¤é¤¹¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°­±Æ¶Á

ÊØÈë¤Î¿Í¤Ï¡¢¤Ë¤­¤Ó¤ä¿á¤­½ÐÊª¤È¤¤¤Ã¤¿È©¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÊØ¤È°ì½ï¤ËÇÓÝõ¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿Í­³²Êª¼Á¤¬Ä¹¤¯ÂÎÆâ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¤Ëµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÊØÈë¤ÇÄ²Æâ¤ËÀ¸¤¸¤¿Í­³²Êª¼Á¤ÏÌÈ±ÖÎÏ¤ò²¼¤²¡¢¼«Î§¿À·Ð¤Ë±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£

ÊØÈë¤¬°ú¤­µ¯¤³¤¹ÂçÄ²·Æ¼¼±ê¡Ê¤À¤¤¤Á¤ç¤¦¤±¤¤¤·¤Ä¤¨¤ó¡Ë

ÂçÄ²·Æ¼¼¤È¤Ï¡¢Ä²Æâ¤Ë¥¬¥¹¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¥¬¥¹¤Î°µÎÏ¤Ê¤É¤ÇÂçÄ²¤ÎÊÉ¤Î°ìÉô¤Ë¤Ç¤­¤¿ÂÞ¾õ¤Î¤¯¤Ü¤ß¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢ÊØÈë¤Î¤¿¤á¤ËÂçÄ²¤ÎÊÉ¤¬¸ü¤¯¤Ê¤ê¡¢ÂçÄ²¤Ë°µÎÏ¤¬¤«¤«¤ë¤¿¤á¤Ë³°Â¦¤Ë²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤Ç¤­¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

¤³¤Î¤¯¤Ü¤ß¤ËÊØ¤¬Æþ¤ê¡¢±ê¾É¤òµ¯¤³¤¹ÉÂµ¤¤¬ÂçÄ²·Æ¼¼±ê¤Ç¤¹¡£È¯Ç®¤ä¹øÄË¡¢µ©¤ËÂç½Ð·ì¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

ÊØÈë¤¬¼¦¤ò¾·¤¯

ÊØÈë¤¬Â³¤¯¤È¡¢ÇÓÊØ¤Î¤È¤­¤Ë¶¯¤¯¤¤¤­¤à¤¿¤á¤Ë¡¢¼¦¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼¦¤ÏÇÓÊØ¤ò¶ìÄË¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£ÄË¤ß¤«¤éÆ¨¤ì¤ë¤¿¤á¤ËÇÓÊØ¤ò²æËý¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢²æËý¤¹¤ë¤ÈÊØ¤¬¤µ¤é¤Ë´è¸Ç¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦°­½Û´Ä¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢¼¦¤ÏÇÓÊØ»þ°Ê³°¤Ë¤â½Ð·ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢²¼Ãå¤¬ÉÔ·é¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢³°½Ð¤ä±¿Æ°¤ò¹µ¤¨¤Æ±¿Æ°ÉÔÂ­¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤É¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£¼¦¤Ï·Ú¤¤¤¦¤Á¤Ë¼£¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£

ÊØÈë¤¬¸¶°ø¤Ç¡Ö¿´¤òÉÂ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡×¤³¤È¤â

¤¦¤ÄÉÂ¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¾Ã²½´ï·Ï¤ÎÉÔÄ´¡¢ÆÃ¤ËÊØÈë¤òÁÊ¤¨¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬Â¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹³¤¦¤ÄºÞ¤òÉþÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢ÉûºîÍÑ¤È¤·¤ÆÊØÈë¤ä¤½¤Î·¹¸þ¤¬¸½¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤ÏÇ¾¤ÈÄ²¤¬Ì©ÀÜ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢­àÇ¾Ä²Áê´Ø­á¤ò¼¨¤¹°ìÎã¤È¤·¤Æ¤è¤¯¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£

ÊØÈë¤Ï¡¢Àº¿ÀÅª°­½Û´Ä¤È¿ÈÂÎÅª°­½Û´Ä¤Î2¤Ä¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¸ò¸ß¤Ë°­±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¾¤«¤éÄ²¡¢Ä²¤«¤éÇ¾¤Ø¤ÈÉé¤ÎÏ¢º¿¤¬ÊØÈë¤ò°­²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£

ÊØÈë¤Ï¹â·ì°µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À­¤â

ÊØÈëµ¤Ì£¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥È¥¤¥ì¤ÇÄ¹»þ´Ö¤ËÅÏ¤ê¶¯¤¯¤¤¤­¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¹â·ì°µ¤ò°ú¤­µ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¤­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿¿Åß¤Î¤è¤¦¤Ê´¨¤¤Æü¤Ë¶¯¤¯¤¤¤­¤à¤È¡¢Ç¾Â´Ãæ¤òµ¯¤³¤¹²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢¹â·ì°µ¤ò¼£ÎÅ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹ß°µºÞ¡ÊÍøÇ¢ºÞ¡Ë¤òÉþÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢ÍøÇ¢ºîÍÑ¤ÇÂÎÆâ¤Î¿åÊ¬¤¬¸º¤Ã¤¿Ê¬¡¢ÊØ¤¬¹Å¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÇÓÊØ¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤À¤È¤¤¤­¤à¤³¤È¤â¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢·ì°µ¤Ï°ÂÄê¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£

ÊØÈë²ò¾Ã¤Ë¤Ï¡Ö¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¡×¤ò

ÀÎ¤«¤é¡Ö¤ª¤Ê¤é¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¿©¤ÙÊª¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤Ï¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬Ë­ÉÙ¤Ç¡¢ÇÓÊØ¤Ë¤â¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿©ºà¤Ç¤¹¡£¿©ÊªÁ¡°Ý¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¡È¥ä¥é¥Ô¥ó¡É¤È¤¤¤¦À®Ê¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬ÊØ¤òÆð¤é¤«¤¯¤¹¤ë¸ú²Ì¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢Ä²¤Î¤¼¤óÆ°±¿Æ°¤òÂ¥¿Ê¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡Ê¤À¤«¤é¤ª¤Ê¤é¤¬½Ð¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡Ä¡Ä¡Ë¡¢ÊØÈë²ò¾Ã¤Ë¤Ï¤è¤¤¿©ºà¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£

¾¾À¸ ¹±É×
¾¾À¸¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯
±¡Ä¹