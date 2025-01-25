¹Ë·¼±Ê¡¢¡ÈÃ¦¤«¤ï¤¤¤¤¡ÉÀë¸À¡ª¡Ö¿§µ¤¤Î¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤¬Â¿¤¤¡×
ÇÐÍ¥¤Î¹Ë·¼±Ê¡Ê26¡Ë¤¬25Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡Ö2025Ç¯ÈÇ¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡×¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¼èºà²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë
¼«¿È½é¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ç¡¢Âî¾å¥«¡¼¥É¥¿¥¤¥×¤È¥Ö¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¤Î2·ÁÂÖ¤ÇÈ¯Çä¡£¹Ë¤ÎÆ´¤ì¤ÎÃÏ¡¦´Ú¹ñ¤Î¥½¥¦¥ë¤ÇÁ´ÊÔ»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¹Ë¤Ï¡Ö¡Ê¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ï¡ËÇ°´ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£SNS¤Ê¤É¤Ç¤ÎÈ¿±þ¤â¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡ÖBTS¡×¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤«¤é¡¢»£±ÆÃÏ¤Ë´Ú¹ñ¤òÁª¤Ó¡¢¡Ö¤É¤³¤âÁ´Éô³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö»³¤òÅÐ¤Ã¤Æ¤Î»£±Æ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤¬¤·¤ó¤É¤¯¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¡£30Ê¬¤¯¤é¤¤¤ß¤ó¤Ê¤ÇÊâ¤¤¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤Ï¥Á¡¼¥à´¶¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Þ¤¿»Å»ö¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¨¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È½¼¼Â´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¡¢¡Ö¸ÀÍÕ¤¬ÄÌ¤¸¤¿»þ¤Î²÷´¶¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤½Ð¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ò¤É¤³¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡©¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¡Öº£²ó¡¢Ã¦¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥¯¡¼¥ë¤Ê´¶¤¸¤Ë¥·¥Õ¥È¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡¢¿§µ¤¤Î¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£