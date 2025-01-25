◆卓球 全日本選手権（25日、東京体育館）

女子シングルスの準々決勝4試合が行われ、4強が出そろった。準決勝と決勝は26日に開催される。

パリ五輪の団体銀メダルメンバーでシングルス銅メダルの早田ひな（日本生命）＝北九州市出身＝が、芝田沙季（ミキハウス）を4―1で破った。最年少優勝を目指す張本美和（木下グループ）は4―2で山粼唯愛（サンリツ）に勝った。

国際大会で強さを示している大藤沙月（ミキハウス）は井絢乃（中国電力ライシス）＝北九州市出身＝を4―1で下し、伊藤美誠（スターツ）と平野美宇（木下グループ）の実力者同士の対戦は伊藤が4―3のフルゲームの末に勝利を収めた。

◆女子準決勝の対戦カード

早田ひな（日本生命）―大藤沙月（ミキハウス）

張本美和（木下グループ）―伊藤美誠（スターツ）

◆全日本選手権・男女シングルス過去10大会の優勝者

開催年 男 子 女 子

15年 水谷 隼 石川 佳純

16年 水谷 隼 石川 佳純

17年 水谷 隼 平野 美宇

18年 張本 智和 伊藤 美誠

19年 水谷 隼 伊藤 美誠

20年 宇田 幸矢 早田 ひな

21年 及川 瑞基 石川 佳純

22年 戸上 隼輔 伊藤 美誠

23年 戸上 隼輔 早田 ひな

24年 張本 智和 早田 ひな