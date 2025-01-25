観客の声援に笑顔で応える早田ひな（撮影・柿森英典）

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　◆卓球　全日本選手権（25日、東京体育館）

　女子シングルスの準々決勝4試合が行われ、4強が出そろった。準決勝と決勝は26日に開催される。

　パリ五輪の団体銀メダルメンバーでシングルス銅メダルの早田ひな（日本生命）＝北九州市出身＝が、芝田沙季（ミキハウス）を4―1で破った。最年少優勝を目指す張本美和（木下グループ）は4―2で山粼唯愛（サンリツ）に勝った。

　国際大会で強さを示している大藤沙月（ミキハウス）は井絢乃（中国電力ライシス）＝北九州市出身＝を4―1で下し、伊藤美誠（スターツ）と平野美宇（木下グループ）の実力者同士の対戦は伊藤が4―3のフルゲームの末に勝利を収めた。

◆女子準決勝の対戦カード
早田ひな（日本生命）―大藤沙月（ミキハウス）
張本美和（木下グループ）―伊藤美誠（スターツ）

◆全日本選手権・男女シングルス過去10大会の優勝者
開催年　　男　子　　　女　子　
   15年　水谷　隼　　石川　佳純
   16年　水谷　隼　　石川　佳純
   17年　水谷　隼　　平野　美宇
   18年　張本　智和　伊藤　美誠
   19年　水谷　隼　　伊藤　美誠
   20年　宇田　幸矢　早田　ひな
   21年　及川　瑞基　石川　佳純
   22年　戸上　隼輔　伊藤　美誠
   23年　戸上　隼輔　早田　ひな
   24年　張本　智和　早田　ひな

 