¡ÚÂîµå¡Û¡Ö¤¢¤È1ÅÀ¡Ä¡×Ê¿ÌîÈþ±§¡¡¥Þ¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤éÂçµÕÅ¾Éé¤±¡¡°ËÆ£ÈþÀ¿¤È¤Î¡È¤ß¤¦¤ß¤Þ¡É·èÀï¤Ë»¶¤ë
¡¡¡þÂîµå¡¦Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢Âè5Æü¡Ê2025Ç¯1·î25Æü¡¡ÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹½à¡¹·è¾¡¤ÇÊ¿ÌîÈþ±§¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ï¡¢°ËÆ£ÈþÀ¿¡Ê¥¹¥¿¡¼¥Ä¡Ë¤È¤Î¡È¤ß¤¦¤ß¤Þ¡É·èÀï¤Ë¥Õ¥ë¥²¡¼¥à»àÆ®¤ÎËö¤Ë3¡½4¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡Âè5¥²¡¼¥à¤ò½ª¤¨¤Æ3¡½2¤È°ËÆ£¤òÄÉ¤¤¹þ¤ß¡¢Âè6¥²¡¼¥à¤â10¡½8¤È¥Þ¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°®¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é°ÅÅ¾¡£¤³¤Î¥²¡¼¥à¤òµÕÅ¾¤ÇÍî¤È¤¹¤È¡¢ºÇ½ªÂè7¥²¡¼¥à¤â½øÈ×¤Î¼ºÅÀ¤¬¶Á¤¤¤Æ¶þ¤·¤¿¡£
¡¡18Ç¯Âç²ñ¤Î·è¾¡¤Ç¤Ï°ËÆ£¤¬¾¡Íø¡£Ê¿Ìî¤Ï¡ÖÁ´ÆüËÜ¤Î¼Ú¤ê¤òÊÖ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ï¤Ê¤é¤º¡£¡Ö¤¢¤È1ÅÀ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£1ÅÀ¤¬¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬²ÝÂê¡£¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£