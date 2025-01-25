CBC

¼Ì¿¿³ÈÂç

»°½Å¸©Æî°ËÀªÄ®¤Î²­¹ç¤ÇµùÁ¥¤¬Å¾Ê¤¤·¡¢¤³¤ÎÁ¥¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿84ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û²­¹ç¤ÇµùÁ¥¤¬Å¾Ê¤¡¡Á¥Ä¹¤Î84ºÐÃËÀ­¤¬»àË´¡¡»°½Å¡¦Æî°ËÀªÄ®

Ä»±©³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢24Æü¸á¸å4»þÈ¾²á¤®¡¢»°½Å¸©Æî°ËÀªÄ®¤ÎÀÖÀÐÉ¡¤ÎÆîÆîÀ¾Ìó150¥áー¥È¥ë¤Î²­¹ç¤Ç¡ÖµùÁ¥¤¬Å¾Ê¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

µùÁ¥¤Ë¤Ï¡¢Æî°ËÀªÄ®¤Ë½»¤à84ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬1¿Í¤Ç¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢25Æü¸áÁ°9»þ¤´¤í¤Ë³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Î½ä»ëÁ¥¤¬¡¢Å¾Ê¤¤·¤¿µùÁ¥¤È¡¢Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤ëÃËÀ­¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ­¤Ï°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤ä·Ù»¡¤¬¡¢µùÁ¥¤¬Å¾Ê¤¤·¤¿¸¶°ø¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£