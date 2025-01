ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、チェック柄があたたかみがあってかわいい、ディズニーデザイン「ふんわり起毛コットンパジャマ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ふんわり起毛コットンパジャマ」

© Disney

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格:4,990円(税込)

サイズ:S、M、L、LL

前:中央ボタン留め、左胸ポケット

袖口:後ろゴム仕様

ボトム:ウエスト総ゴム(腹巻リブ付き)

生地:<織物>綿100%(ビエラ起毛)、【リブ部分】ポリエステル60%、綿35%、ポリウレタン5%

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

寒い季節にうれしい、あたたかみのあるチェック柄のパジャマ。

洗うほどに肌になじむネルシャツのようなパジャマで、胸元のキャラクターの刺繍がワンポイントに!

トップスは着脱しやすい前開きに、ゆったりシルエット、少し詰まったスタンドカラーで首元がスースーせず暖かく着ることができます。

デザインは全部で3種類がラインナップ。

ミッキーマウス

© Disney

「ミッキーマウス」デザインのパジャマ。

赤×白×ネイビーの色使いが大人かわいい☆

© Disney

胸元にはからだをくっつけて仲良くお昼寝をしている「ミッキーマウス」と「プルート」のキュートな刺繍が施されています。

くまのプーさん

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「くまのプーさん」デザインのパジャマ。

ブラウン系の優しいカラーリングにほっこりとします◎

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

胸元にはナイトキャップにパジャマ姿の「くまのプーさん」の刺繍入り。

「くまのプーさん」の愛くるしい表情にも癒されます☆

『ピーター・パン』ティンカー・ベル

© Disney

『ピーター・パン』に登場する妖精「ティンカー・ベル」デザインのパジャマ。

ブルーやグリーンの鮮やかなチェック柄がとってもおしゃれ!

© Disney

それから胸元にはシルエットで表現された「ティンカー・ベル」の刺繍があしらわれています。

まわりにはピクシーダストも舞い、ロマンティックな雰囲気!

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

<素材アップ>

それぞれ、身生地は綿100%の起毛素材で柔らかな着心地です。

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

ボトムのウエストと裾はリブ使いで冷えを防止してくれます。

ウエストは腹巻き代わりになるのでお腹の冷え対策にもオススメ!

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

トップスの袖口(後ろ側)はゴムが入っていて、洗顔や水仕事のとき腕まくりしやすいのもうれしいポイントです。

デザイン性はもちろん、機能性も抜群!

チェック柄があたたかみがあってかわいい、ディズニーデザイン「ふんわり起毛コットンパジャマ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

