セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2025年1月24日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『トイ・ストーリー』 LLぬいぐるみ ひとやすみVer. “ハム”を紹介します!

セガプライズ ディズニー&ピクサー『トイ・ストーリー』 LLぬいぐるみ ひとやすみVer. “ハム”

登場時期:2025年1月24日より順次

サイズ:全長約21×41×20cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

お腹を付けて、ひとやすみしているようなポーズの「ハム」のぬいぐるみがセガプライズ登場。

リラックスした雰囲気に癒やされる、かわいい『トイ・ストーリー』グッズです☆

ブタの貯金箱のキャラクターらしく、背中にはコインを入れる口も再現されています。

ふっくらボリュームある大きさで、抱きしめやすいサイズ感。

つぶらな瞳や表情、手触りにも癒される存在です!

ひとやすみしてリラックスする「ハム」の姿を表現したぬいぐるみ。

セガプライズの『トイ・ストーリー』 LLぬいぐるみ ひとやすみVer. “ハム”は、2025年1月24日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

