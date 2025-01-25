Æü¥Æ¥ìNEWS NNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

Åìµþ¤Î¿·¶¶¤«¤éÎ×³¤Éô¤òÄÌ¤Ã¤ÆË­½§¤ò·ë¤Ö¿·¸òÄÌ¤æ¤ê¤«¤â¤á¤Ï¡¢ÄäÅÅ¤Î±Æ¶Á¤Ç¿·¶¶±Ø¤ÈÍ­ÌÀ±Ø¤Î´Ö¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¡¢Í­ÌÀ±Ø¤ÈË­½§±Ø¤Î´Ö¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·±¿Å¾¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¸áÁ°11»þÈ¾¤¹¤®¤Ë¡¢¼Ç±º¤ÕÆ¬±Ø¤È¤ªÂæ¾ì³¤ÉÍ¸ø±à±Ø¤Î´Ö¤ÇÄäÅÅ¤¬µ¯¤­¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸½ºß¿¶¤êÂØ¤¨Í¢Á÷¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤ÎÄäÅÅ¤Î¤¿¤á¡¢¼Ç±º¤ÕÆ¬±Ø¤È¤ªÂæ¾ì³¤ÉÍ¸ø±à±Ø¤Î´Ö¤òÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¼ÖÎ¾¤¬Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢°ì»þ¡¢¾èµÒ¤¬¼ÖÆâ¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸á¸å0»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¤Ë¼ÖÎ¾¤ò¹ß¤ê¡¢Êâ¤¤¤Æ¼Ç±º¤ÕÆ¬±Ø¤Þ¤ÇÈòÆñ¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎÄ´¤¬°­¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤ä¥±¥¬¤ò¤·¤¿¿Í¤Ê¤É¤Ï¡¢¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

ÄäÅÅ¤Î¸¶°ø¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Éüµì¤Ë¤Ï¡¢¤·¤Ð¤é¤¯»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£