¡Ö¤Þ¤¡¡ÄÃË¤âÉþÁõ¤Ëµ¤¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤Í¡×ºÊ¤¬¡ÖÉ×¤ÎÉÔÎÑ¡×¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡©
¾Úµò¤òËõ¾Ã¤¹¤ì¤Ð¡¢ÉÔÎÑ¤Ï¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â½÷¤Î´ª¤Ï±Ô¤¤¤Î¤Ç¡¢º³ºÙ¤Ê¤³¤È¤«¤é¡Ö¤â¤·¤«¤·¤ÆÉÔÎÑ¤·¤Æ¤ë¡©¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤â¤Î¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡ÖºÊ¤¬É×¤ÎÉÔÎÑ¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿ÍýÍ³¡×¤ÎÃæ¤«¤é1¤Ä¡¢É×¤Î¹ÔÆ°¤¬180ÅÙÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÏÃ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
É×¤Î¹ÔÆ°¤¬180ÅÙÊÑ¤ï¤Ã¤¿
¡Ö·ëº§¤·¤Æ10Ç¯¤Ë¤Ê¤ëÉ×¤¬¡¢ÆÍÁ³»ä¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¥ª¥·¥ã¥ì¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¯¤»¤Ë¡¢¤ä¤¿¤é¿È¤Ê¤ê¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
É×¤ËÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ø¤Þ¤¡¡Ä¡ÄÃË¤âÉþÁõ¤Ëµ¤¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤Í¡Ù¤È¤«¸À¤¤½Ð¤·¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë²ø¤·¤µËþºÜ¤Ç¡£¤½¤Î¸åÄ´¤Ù¤¿¤é¡¢°Æ¤ÎÄêÉÔÎÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡Ä¡Ù¤Èµ¿Ìä¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå ½÷À¡¦¥Ñ¡¼¥È¡¿²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯10·î¡Ë
¢¦ ¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤ËÉ×¤Î¹ÔÆ°¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é²ø¤·¤¤¤È»×¤¦¤â¤Î¡£ÆÃ¤ËÉ×¤¬µÞ¤Ë¥ª¥·¥ã¥ì¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï½÷¤Î±Æ¤òµ¿¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£