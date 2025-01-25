¿åÌçÅ¸Ë¾»ÜÀß¡Ö¤Ó¤å¤¦¤ª¡×LED²½¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¡ÊÀÅ²¬¡¦¾ÂÄÅ»Ô¡Ë
¾ÂÄÅ¹Á¤Ë¤¢¤ë¿åÌçÅ¸Ë¾»ÜÀß¡Ö¤Ó¤å¤¦¤ª¡×¤ò¾È¤é¤¹¾ÈÌÀ¤¬LED¤È¤Ê¤êÂ¿ºÌ¤Ê¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÂÄÅ¹Á¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤Ó¤å¤¦¤ª¡×¤Ç¤Ï¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¾ÈÌÀ¤¬LED¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÈ¼¤¤¤ªÈäÏªÌÜ¤ò·ó¤Í¤¿ÅÀÅô¼°¤¬24Æü¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤Ó¤å¤¦¤ª¡×¤ÏÅ¸Ë¾Âæ¤«¤éÉÙ»Î»³¤ä½Ù²ÏÏÑ¤òË¾¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÇ¯´Ö¤ª¤è¤½14Ëü¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ë´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎLED²½¤Ï¡Ö¤Ó¤å¤¦¤ª¡×¤ò¿·¤¿¤Ê¥Ê¥¤¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤·¤è¤¦¤È·×²è¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÇÊÉÌÌ¤ò¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤Ë¾È¤é¤¹¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê±é½Ð¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Å¸Ë¾²óÏ¤Ë¤ÏÂæÏÑ¥é¥ó¥¿¥ó¤¬ÅöÌÌ¤Î´ÖÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢¸¸ÁÛÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¤¹
¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤ÏÆüË×¤«¤é¸á¸å10»þ¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹