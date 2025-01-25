ÊÆ¾å±¡¡¢¥Ø¥°¥»¥¹»á¤Î¹ñËÉÄ¹´±¿Í»ö¤ò¾µÇ§¡¡»¿ÈÝÆ±¿ô¤ÇÉûÂçÅýÎÎ¤¬·èºÛ
[¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¡£²£´Æü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆ¾å±¡ËÜ²ñµÄ¤Ï£²£´Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¹ñËÉÄ¹´±¤Ë»ØÌ¾¤·¤¿¥Ô¡¼¥È¡¦¥Ø¥°¥»¥¹»á¤Î¿Í»ö¤ò¾µÇ§¤·¤¿¡£
ºÎ·è¤Ç¤Ï¶¦ÏÂÅÞµÄ°÷£³¿Í¤¬Â¤È¿¤·£µ£°ÂÐ£µ£°¤Î»¿ÈÝÆ±¿ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¾å±¡µÄÄ¹¤ò·ó¤Í¤ë¥Ð¥ó¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤¬»¿À®¤·¾µÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ø¥°¥¼¥¹»á¤Ï£Æ£Ï£Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î»Ê²ñ¼Ô¤òÌ³¤á¤¿¸µ·³¿Í¤Ç¡¢¹ñËÉÁí¾Ê¤ËÂç¤¤Ê²þ³×¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤ÈÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢»ñ¼Á¤äµ¤¼Á¡¢½÷À¤ÎÀïÆ®Ç¤Ì³¤ò½ä¤ë¹Í¤¨Êý¤Ê¤É¤¬µ¿Ìä»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¥Æ¥¥µ¥¹Âç³Ø¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¹»¤ÎÎò»Ë³Ø¶µ¼ø¡¢¥¸¥§¥ì¥ß¡¦¥¹¥ê»á¤Ï ¡Ö¥Ø¥°¥¼¥¹»á¤Î¤è¤¦¤Ê¹ñËÉÄ¹´±¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£
Îò»ËÅª¤Ë¹ñËÉÄ¹´±¤ÏÂçµ¬ÌÏÁÈ¿¥¤Î±¿±Ä¤ËËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ò»ý¤Á¡¢Ä¶ÅÞÇÉ¤ÎÉý¹¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤¿¸õÊä¼Ô¤¬¾µÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
³ÕÎ½¤Î¿Í»ö¾µÇ§¤ÇÉûÂçÅýÎÎ¤¬ÅêÉ¼¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤Î¤Ï»Ë¾å£²ÎãÌÜ¡£
¥Ø¥°¥»¥¹»á¤ËÈ¿ÂÐÉ¼¤òÅê¤¸¤¿¶¦ÏÂÅÞµÄ°÷¤Ï¥ê¥µ¡¦¥Þ¥³¥¦¥¹¥¡¼»á¡¢¥¹¡¼¥¶¥ó¡¦¥³¥ê¥ó¥º»á¡¢Á°±¡ÆâÁíÌ³¤Î¥ß¥Ã¥Á¡¦¥Þ¥³¥Í¥ë»á¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ø¥°¥»¥¹»á¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢½÷À¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÅªË½¹Ô¤ä²áÅÙ¤Î°û¼òÊÊ¡¢ÂàÌò·³¿ÍÃÄÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ëºâÀ¯´ÉÍýÉÔÈ÷¤Îµ¿ÏÇ¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤ÎÉð´ï¶¡µë¡¢ÊÆ·³¤ÎÂÐÃæ¹ñÀïÎ¬¡¢¥·¥ê¥¢¤ä¥¤¥é¥¯¤Ê¤É¤ÎÃÏ°è¤ÇÊÆ·³½Ì¾®¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤«¤Ê¤É¡¢½ÅÍ×¤Ê³°¸òÌäÂê¤ËÂÐ¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£