Âç±«¤ÎÆü¤Ë¥Û¥é¡¼ÂÎ¸³¡£¡Ö¥³¥Ä¥³¥Ä¥³¥Ä¡×ÉÔ»×µÄ¤Ê²»¤ÎÀµÂÎ¤ËÀÄ¤¶¤á¤¿¥ï¥±
¥¢¥Ò¥ë¤Ã¤Æ¤Ê¤Ä¤¯¤Î!? ¼ã¼êºî²È¤¬¥¢¥Ò¥ë¤ò»ô¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¡¿¥¨¡¼¥¹¤¯¤ó¤È¥è¥Ð¥ó¤µ¤ó¡Ê1¡Ë
Âç¤ÎÆ°Êª¹¥¤¤È¤¤¤¦ÈÇ²è²È¤ÎÀÐÀî¿¿°á¤µ¤ó¤Ï¡¢Âç³Ø»þÂå¤Ë¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¡¼¥Ð¡¼¤Î¥¨¡¼¥¹¤¯¤ó¤ò¤ª·Þ¤¨¡£¤µ¤é¤Ë¡¢31ºÐ¤Î»þ¤Ë³ùÁÒ¤Ø°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¥¢¥Ò¥ë¤Î¥è¥Ð¥ó¤µ¤ó¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¡£¡Ö¥¨¡¼¥¹¤È£´ÈÖ¡×¤Î¡È¥Á¡¼¥àÀÐÀî¡É¤ÎÊë¤é¤·¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸¤¯¤ÆÂç¿Í¤·¤¤¥¨¡¼¥¹¤¯¤ó¤È´¶¾ð¤òÏª¤ï¤Ë¤¹¤ë¥è¥Ð¥ó¤µ¤ó¡£°Û¼ïÆ±»Î¤ÇÀ³Ê¤â¿¿µÕ¡¢¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤¬°ì½ï¤ËÊë¤é¤·»Ï¤á¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡©
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÀÐÀî¿¿°áÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø¥¨¡¼¥¹¤¯¤ó¤È¥è¥Ð¥ó¤µ¤ó ¸¤¤È¥¢¥Ò¥ë¤ÎÍ§¾ðÊª¸ì¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãø¡áÀÐÀî¿¿°á¡¿¡Ø¥¨¡¼¥¹¤¯¤ó¤È¥è¥Ð¥ó¤µ¤ó ¸¤¤È¥¢¥Ò¥ë¤ÎÍ§¾ðÊª¸ì¡Ù