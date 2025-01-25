¡ÚÂ³Êó¡Û¸òºÝÁê¼ê¤Î37ºÐ½÷À»àÂÎÂ»²õ¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤ÎÌøÀ¥½¡Ã£ÍÆµ¿¼Ô¡Ê45¡Ë¡Ö°äÂÎ¤òÉÛÃÄ¤Ë¤¯¤ë¤ó¤Ç·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç±¿¤ó¤À¡×¤È¶¡½Ò¡¡°ËÆ¦ÂçÅç
Åìµþ¡¦°ËÆ¦ÂçÅç¤Î³¤´ß¤Ë½÷À¤Î°ä¹ü¤¬°ä´þ¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¸òºÝÁê¼ê¤ÎÃË¤¬¡Ö°äÂÎ¤òÉÛÃÄ¤Ë¤¯¤ë¤ó¤Ç¡¢·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç±¿¤ó¤À¡×¤Ê¤É¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾öÅ¹¤ò·Ð±Ä¤¹¤ëÌøÀ¥½¡Ã£ÍÆµ¿¼Ô¡Ê45¡Ë¤Ï¡¢¸òºÝÁê¼ê¤Î¹âÀ¥ÀÅ¹á¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¤Î°äÂÎ¤òÂ»²õ¤·¡¢°ËÆ¦ÂçÅç¤Î³¤´ß¤Ë°ä´þ¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢25ÆüÄ«¤ËÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Î¼èºà¤Ç¡¢ÌøÀ¥ÍÆµ¿¼Ô¤¬¡Ö°äÂÎ¤òÉÛÃÄ¤Ë¤¯¤ë¤ó¤Ç¡¢·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤ÇÁÒ¸Ë¤ÎÊý¤Þ¤Ç±¿¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î¶¡½Ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¿·¤¿¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢ÌøÀ¥ÍÆµ¿¼Ô¤¬»Å»ö¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁÒ¸Ë¤Î¸½¾ì¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢Î¢ÉÕ¤±¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2¿Í¤Ï¹âÀ¥¤µ¤ó¤¬¶ÐÌ³¤¹¤ë°û¿©Å¹¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢Ìó5Ç¯Á°¤«¤é¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ö·ïÁ°¤Ë¤Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌøÀ¥ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃÎ¿Í¤Ï¡Ö¡ÊºÇ¸å¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ËËºÇ¯²ñ¤Ç¤¹¡£¡Ê2024Ç¯¤Î¡Ë12·î¤Î¡£ÊÌ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤â¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î½¡Ã£¤Î´¶¤¸¡£¡ÊÌøÀ¥ÍÆµ¿¼Ô¤¬¹âÀ¥¤µ¤ó¤Ë¡ËÀÀÌó½ñ¤ò½ñ¤«¤»¤¿¤é¤·¤¤¡¢¶á¤Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¹âÀ¥¤µ¤ó¤È¤¤Ã¤Ñ¤êÊÌ¤ì¤Æ¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢¹âÀ¥¤µ¤ó¤Î»àË´¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÄ´¤Ù¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£