【セリエA第22節プレビュー】首位ナポリと無敗ユベントスが激突、彩艶はミラン相手にシーズンダブルを狙う

前節は首位ナポリがアタランタとの上位対決を3-2で競り勝ち首位を堅守。ユベントスがミランを下して4試合ぶりの勝利とした。迎える第22節、首位ナポリ(勝ち点50)と未だ無敗継続の5位ユベントス(勝ち点37)が激突する。ナポリは前節アタランタ戦、先制される展開とされながらも前半のうちに逆転。後半に追いつかれたが、終盤のFWルカク弾で競り勝った。FWクワラツヘリアがパリ・サンジェルマンへ去ったものの、代役FWネレスが穴を埋める活躍を続けてこれでリーグ戦6連勝と勢いは止まらず。今季リーグ戦無敗のユベントスに初黒星を付けられるか。

一方、後半の2発でミランを退け、引き分けの沼から脱したユベントス。しかしチャンピオンズリーグ(CL)ではクラブ・ブルージュ相手にやはり引き分け(0-0)と勝ちきれない試合が目立つ。そんな中、待望のストライカーであるFWコロ・ムアニがパリ・サンジェルマンから加入。早速スタメン予想となっているが、いきなり結果を残すことはできるか。ナポリを3ポイント差で追走する2位インテル(勝ち点47/1試合未消化)は15位レッチェ(勝ち点20)と対戦。インテルは前節エンポリ戦、後半の3発で快勝。そして水曜に行われたCLではスパルタ・プラハ相手にFWラウタロ・マルティネスの難度の高いボレー弾でウノゼロ勝利とした。ラウタロが公式戦3戦連発といよいよギアが上がってきた中、格下レッチェを退け、ナポリを追走するとともに翌水曜に行われるCLモナコ戦に勢いを繋げたい。ナポリに惜敗した3位アタランタ(勝ち点43)は13位コモ(勝ち点22)と対戦。ナポリに敗れてリーグ戦4試合勝ちなしと足踏みのアタランタだったが、火曜に行われたCLシュトゥルム・グラーツ戦では5発圧勝とした。新年初勝利を大勝で飾って悪い流れを払拭した中、前節ウディネーゼに4発快勝のコモを退けられるか。そしてユベントスに敗れた8位ミラン(勝ち点31/1試合未消化)は、GK鈴木彩艶の16位パルマ(勝ち点20)と対戦。ユベントス戦ではセルジオ・コンセイソン監督体制下初黒星を喫したミラン。しかし水曜に行われたCLではFWレオン弾を守り抜いてウノゼロ勝利とした。セルジオ・コンセイソン監督体制で初の無失点試合とした中、今季の1stマッチで敗れたパルマにリベンジとなるか。対するパルマは前節、残留を争う同じ昇格組のヴェネツィア戦を1-1で引き分けた。彩艶に見せ場はなかったが、ミラン戦では仕事が多くなることが想定される。彩艶の活躍でシーズンダブルとなるか。その他、今節は4位ラツィオ(勝ち点39)と6位フィオレンティーナ(勝ち点33/1試合未消化)の上位対決が組まれ、9位ローマ(勝ち点27)は1ポイント差の11位ウディネーゼ(勝ち点26)との中位対決を戦う。◆セリエA第22節1/24(金)トリノ 2-0 カリアリ1/25(土)《23:00》コモ vs アタランタ《26:00》ナポリ vs ユベントス《28:45》エンポリ vs ボローニャ1/26(日)《20:30》ミラン vs パルマ《23:00》ウディネーゼ vs ローマ《26:00》レッチェ vs インテル《28:45》ラツィオ vs フィオレンティーナ1/27(月)《26:30》ヴェネツィア vs ヴェローナ《28:45》ジェノア vs モンツァCL&ELを独占生中継!WOWOWの月額加入ならCL・ELの注目試合とWOWOWの全ジャンルを楽しめる!