¡Ö½½Ê¬¤Ê¿å¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¾Ã²Ð¤Ç¤¤¿¤Ï¤º¤À¡×¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤ÎºÒ³²ÂÐ±þ¤ò·«¤êÊÖ¤·ÈóÆñ¡Ä¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î»³²Ð»ö¸½¾ì¤ò»ë»¡
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï24Æü¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÇÂ³¤¯Âçµ¬ÌÏ¤Ê»³²Ð»ö¤Î¸½¾ì¤ò»ë»¡¤·¡¢Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿½»Ì±¤é¤È°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËÅþÃå¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤ÇÈïºÒÃÏ¤ò»ë»¡¤·¤¿¸å¡¢Âç¤¤ÊÈï³²¤¬½Ð¤¿¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥ê¥»¡¼¥ºÃÏ¶è¤òË¬¤ì¡¢¼«Âð¤¬¾Æ¼º¤·¤¿½»Ì±¤ä¾ÃËÉÅö¶É¼Ô¤é¤È°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡§
ËÜÅö¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÃÏ¸µÁª½Ð¤ÎÏ¢Ë®µÄ²ñµÄ°÷¤é¤È¤Î²ñ¹ç¤Ç¡¢¹ñ²ÈÈó¾ï»öÂÖ¤òÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¤·¡¢ÂÐ±þ¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÅö¤¿¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï»³²Ð»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö½½Ê¬¤Ê¿å¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¾Ã²Ð¤Ç¤¤¿¤Ï¤º¤À¡×¤Ê¤É¤È¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤ÎºÒ³²ÂÐ±þ¤ò·«¤êÊÖ¤·ÈóÆñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£