¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬ÉÔË¡°ÜÌ±¤Î¶¯À©Á÷´Ô¤ò³«»Ï¡¡·³ÍÑµ¡¤â»ÈÍÑ ¡Ö°¼Á¤ÊÈÈºá¼Ô¤òÇÓ½ü¡×¥È¥é¥ó¥×»á
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬ÉÔË¡°ÜÌ±¤Î¶¯À©Á÷´Ô¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¥ì¥Ó¥Ã¥ÈÊóÆ»´±¤Ï24Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¡Ö¶¯À©Á÷´Ô¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÉÔË¡°ÜÌ±¤È¤ß¤é¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬·³ÍÑµ¡¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤ëÍÍ»Ò¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ì¥Ó¥Ã¥ÈÊóÆ»´±¤Ï23Æü»þÅÀ¤Ç¡¢ÈÈºáÁÈ¿¥¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤ÉÉÔË¡°ÜÌ±538¿Í¤òÂáÊá¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¤Î¿ôÉ´¿Í¤ò·³ÍÑµ¡¤Ç¶¯À©Á÷´Ô¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï24Æü¡¢¡Ö²æ¡¹¤Ï°¼Á¤ÊÈÈºá¼Ô¤òÇÓ½ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤º¡¢Èà¤é¤«¤éÇÓ½ü¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÉÔË¡°ÜÌ±¤Î¶¯À©Á÷´Ô¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥« ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤òË¬¤ì¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¶á¹Ù¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿»³²Ð»ö¤ÎÈïºÒÃÏ¤ò»ë»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¡¢ºÆ·ú¤Ë¸þ¤±¤¿¼êÂ³¤¤ò´ÊÁÇ²½¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢Éü¶½¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÌ±¼çÅÞ¤ÎÃÎ»ö¤ÎÂÐ±þ¤ò¡ÖÌµÇ½¤À¡×¤Ê¤É¤ÈÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ë»¡¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¡ÖÃÎ»ö¤È°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÉü¶½¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¡¢Í»ÏÂ¥à¡¼¥É¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£