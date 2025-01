2025年2月発売のG-SHOCKを実機写真とともにご紹介する。2月はブラックにイエローがキャッチーな「MASTER OF G」に加え、ウレタン外装のモデルにもコントラスト強めの元気なカラーが並んだ。好評のコーションカラー「MASTER OF G」、新作はブラック×イエローの3モデルひときわ過酷な環境に対応するG-SHOCK「MASTER OF G」シリーズに新色が登場。タフネスを象徴するブラックのボディに警告色のイエローバンドを組み合わせた。ベゼルの色埋めもバンドに合わせたイエローだ。

ブラックのベゼルやダイヤルに、イエローやレッドの警告色を組み合わせた「MASTER OF G」3モデル目に入りやすい警告色を使うことで、すばやい判断および的確な行動をサポート。救助現場などで過酷なミッションに挑むプロフェッショナルの世界観を表現している。ベースモデルとなっているのは、GRAVITYMASTER「GR-B300」とMUDMAN「GW-9500」、RANGEMAN「GPR-H1000」。バンドにプリントされたレターがデザインを引き締めるGRAVITYMASTER「GR-B300RY-1A9JF」は、カーボンコアガード構造や3Dワイドフェイスで、耐久性、視認性、装着性を追求。モバイルリンク機能に加え、2都市の時刻を同時表示するデュアルタイムや、移動履歴を管理できるフライトログなどの実用的な機能も搭載する。価格は49,500円。トリプルGレジスト(耐衝撃・耐振動・耐遠心重力)に対応したGRAVITYMASTER「GR-B300RY-1A9JF」MUDMAN「GW-9500MRY-1A9JF」は、耐衝撃構造に加え、防塵・防泥構造、マルチバンド6対応電波時計とトリプルセンサーを搭載。方位表示の視認性を高めたデュプレックスLCDの採用により、デジタルコンパスの実用性も高い。また、ベゼルパーツにはステンレス素材を採用、ブラックIPコーティングで精悍なデザインに仕上げた。価格は64,900円。防泥構造を持つMUDMAN「GW-9500MRY-1A9JF」RANGEMAN「GPR-H1000RY-1A9JR」は耐衝撃構造に加え、防塵・防泥構造、心拍計をはじめとした6つのセンサー、位置・距離・移動速度の計測に対応したGPS機能、モバイルリンク機能を搭載。トレッキングなど、9種類のアティビティをリアルタイムに計測する。価格は73,700円。心拍計とGPS、モバイル連携機能を搭載したRANGEMAN「GPR-H1000RY-1A9JR」各モデルとも、駆動方式はタフソーラー。時計としての機能や性能はベースモデルと同様だ。「DW-5000」直系の電波ソーラーモデルがモノトーンで登場1983年に誕生したG-SHOCK初号機DW-5000CのDNAを受け継ぎ、マルチバンド6対応電波ソーラーへと正統進化を果たした「GW-5000」のモノトーンカラーモデルが登場。ホワイトの「GW-5000HS -7JF」とブラックの「GW-5000HS -1JF」の2色をラインナップする。オリジンデザインの電波ソーラーモデルは久々の登場冬はもちろん、春や夏にも映えるホワイトの「GW-5000HS -7JF」ブラックモデルはもちろん反転液晶。「GW-5000HS -1JF」重厚なメタルケースやスクリューバック、フェイスデザインなど、初代モデルのディテールを再現。また、初代モデルのDNAを色濃く受け継ぎつつ、更なるタフを追求。メタルケース、スクリューバックには耐摩耗性を強化するDLC(Diamond Like Carbon)処理を施し、スクリューバックはミラー研磨で美しく仕上げた。質量は74g。ケースバックはDLC処理のクリューバックさらに、ベゼルやバンドなどの主な樹脂パーツに、環境負荷低減への貢献が期待されるバイオマスプラスチックを使用。環境性能も身に着けた。価格は各46,200円。ベゼルやバンドの形状は5600系のもの。素材の原料にはバイオマスプラスチックを使用砂漠のオアシスの昼と夜を物語る、アナデジコンビの2モデル×2色砂漠のオアシスがテーマの新色「OASIS OF DAY AND NIGHT」シリーズが登場。ベースモデルは、八角形ベゼルと薄型ケースが特徴の「GA-2100」と、ビッグケースの「GA-110」。それぞれ、オアシスの昼をイメージしたサンドベージュのモデル、夜のオアシスをイメージしたダークグレーのモデルをラインナップする。ダイヤルには、ベゼルとバンドの色に合わせて濃度の異なるブルーとグリーンを配色。過酷な砂漠の旅で心休まるひとときを表現した。ダイヤルのブルーが清涼な湧水を思わせる「GA-2100AS」市場が立つ広場の噴水のようなダイヤルの「GA-110AS」駆動はすべて電池式。「GA-2100」ベースのモデルはサンドベージュの「GA-2100AS-5AJF」とダークグレーの「GA-2100AS-2AJF」、ともに電池寿命3年で価格は各19,800円。昼の風景をイメージしたサンドベージュの「GA-2100AS-5AJF」夜の風景をイメージしたダークグレーの「GA-2100AS-2AJF」「GA-110」ベースのモデルは、サンドベージュの「GA-110AS-5AJF」とダークグレーの「GA-110AS-2AJF」で、電池寿命2年、価格は各21,450円。各モデルとも、機能や性能はベースモデルと同様。サンドベージュの「GA-110AS-5AJF」ダークグレーの「GA-110AS-2AJF」春のカジュアルを元気にするピンクのG-SHOCK内に秘めた強さを引き出し、着用することで力が湧く「パワーピンク」シリーズが登場。ベースモデルは、ミッドサイズでコンパクトな「GMA-P2100」「GMD-S5610」「GMA-S140」の3モデル。スイートな雰囲気になりがちなピンクをニュアンスの異なる色調とスタイリッシュなワントーン仕上げ、強くインパクトのある印象にまとめた。小振りなケースのピンクがあなたのパワーを引き出す「パワーピンク」シリーズなお、駆動はすべて電池式。また、ベゼル/バンドなどの主な樹脂パーツに環境負荷低減への貢献が期待されるバイオマスプラスチックを使用している。「GMA-P2100PP-4AJF」(18,700円)は、八角形ベゼルのスタイリッシュなデザインに、ニュートラルな色合いのビビッドピンクを採用。針やインデックスをメタリック調に仕上げた。電池寿命は3年。ピンクが持つエネルギーを感じさせる「GMA-P2100PP-4AJF」「GMD-S5610PP-4JF」(14,300円)は、シンプルスタイルのベゼルとバンドに、華やかなピンクをあしらった。柔らかな印象のマットな質感に、濃いめのピンクがコントラストを与える。電池寿命は3年。ストロベリーチョコのような「GMD-S5610PP-4JF」「GMA-S140PP-4AJF」(18,150円)は、ケースやダイアルを複雑な造形で構成したラギッドなデザイン。インパクトの強い、青みがかったピンクとメタリックインデックスの輝きが、ストリート系などの個性派スタイルと相性抜群だ。電池寿命は2年。多機能なデザインが男性の腕にも似合う「GMA-S140PP-4AJF」オシャレに手軽に、そして便利に健康管理アクティブな日常を過ごす人を応援するステップトラッカー(歩数計測機能)付きのモデルに新色が登場。体を動かしたくなる季節に使ってみたいステップトラッカー(歩数計測機能)付きモデル春夏の季節にぴったりの鮮やかなターコイズ(GMD-B300SC-2JF)とコーラルオレンジ(GMD-B300SC-4JF)に加え、コーデに合わせやすいホワイト(GMD-B300SC-7JF)の3色をラインナップする。ターコイズブルーの「GMD-B300SC-2JF」ホワイト地にイエローのアクセントがひときわスポーティな印象の「GMD-B300SC-7JF」コーラルオレンジの「GMD-B300SC-4JF」厚さ12mmのコンパクトサイズに加え、重量も41gと非常に軽量。腕の細い方でも快適に着け続けることができる。バンド穴のピッチが狭いので、時計が腕によりフィットする機能面では、加速度センサーが動きを感知し歩行開始とともに歩数を自動カウント。1日の総歩数と目標達成率を表示する。また、モバイル連携機能を搭載。計測データを専用アプリに転送し、ライフログとして管理できる。近ごろ少し健康面が気になってきた、という人に最適だ。さらに、ベゼル/バンドなどの主な樹脂パーツの原料に、再生可能なバイオマスプラスチックを使用。環境性能にも配慮している。駆動は電池式で、電池寿命は2年。価格は各17,600円。