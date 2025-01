人間社会において双子は珍しい存在であるほか、ヒト以外の霊長類も通常は1回の出産につき1頭の子どもしか産みません。ところが、アメリカの研究では「ヒトや霊長類の共通の祖先では双子は珍しくなかった」ということが示されました。The Evolution of Primate Litter Sizehttps://www.mdpi.com/2673-9461/4/3/14Twins were the norm for our ancient primate ancestors − one baby at a time had evolutionary advantages

https://theconversation.com/twins-were-the-norm-for-our-ancient-primate-ancestors-one-baby-at-a-time-had-evolutionary-advantages-237420今日生息している霊長類は、マーモセットやタマリン、キツネザルなど一部の種類を除き、1回の妊娠で1頭の子どもを出産するのが一般的です。ヒトにおける双子の出産率は約1.1〜1.5%程度であり、近年は生殖補助医療の進歩によって一部の地域で双子の出生率が上昇しているものの、依然として双子や三つ子は圧倒的に少数です。アメリカのウェスタンワシントン大学で人類学准教授を務めるテスラ・モンソン氏らの研究チームは、霊長類が一度に妊娠する子どもの数(リッターサイズ)の進化について研究してきました。研究チームは霊長類のリッターサイズの歴史を再構築するため、155種の霊長類を含む合計946種の哺乳類におけるリッターサイズのデータを収集し、数学的アルゴリズムによるパターン分析を行いました。さらに、霊長類については生活史や妊娠期間、最大寿命、成熟年齢、出生時および成熟時の体重、離乳年齢、出産の間隔、出生時および成熟時の脳の質量といったデータも収集し、分析に組み込まれました。分析の結果、ある種のリッターサイズは系統発生的に保存されており、近縁の種ではリッターサイズが類似している傾向がみられました。たとえばシカは1回の妊娠で1頭または2頭の子どもを産みますが、ネコ科やイヌ科の動物は一度により多くの子どもを産む傾向があります。多くの進化生物学者らは、霊長類では1回の妊娠で1頭を産むのが一般的であり、マーモセットやタマリンなどの双子以上を産む種が派生的な種であると考えていました。ところが今回の研究では、「祖先から派生したのは1回の妊娠で1頭の子どものみを産む霊長類」の方であることが判明。つまり、霊長類の祖先は1回の妊娠で2頭の赤ちゃんを産むのが一般的であり、ヒトを含む多くの霊長類はそこから派生して1頭の子どものみを産むようになったというわけです。数学的なモデリングに基づくと、霊長類における双子の出産から1頭の出産への切り替わりは、少なくとも5000万年前に起きていたことが示されています。さらに、双子の出産から1頭の出産への切り替えは、霊長類の系統において複数回起こったとみられるとのこと。これは、霊長類では1回の妊娠で1頭のみを出産することに、何らかの進化上の利点があったことを示唆しています。霊長類が1回の妊娠で1頭の子どもを産むようになった理由については、「体に対して頭のサイズが大きくなったこと」が原因ではないかと考えられています。ヒトの大きい脳は、有用な技術を生み出し、文化を受け継いでいく能力につながっています。しかし、複数の子どもを同時に出産する場合、それぞれの子どもがより小さく、早く生まれがちなため、大きな子どもを1頭だけ産む方が生存において有利だった可能性があるとのことです。