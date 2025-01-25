±ºÏÂ¤¬¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍCB¤Î´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¤Ç¥¯¥é¥Ö´Ö¹ç°Õ¡ª¡¡¡Ö¤³¤ÎÄ©Àï¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦ºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡×
±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ï25Æü¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎEC¥¸¥å¥Ù¥ó¥È¥¥¡¼¥¸¤«¤éDF¥À¥Ë¡¼¥í¡¦¥Ü¥¶(26)¤Î´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¤Ç¥¯¥é¥Ö´Ö¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö3¡×¡£º£¸å¤Î¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯Åù¤ò·Ð¤Æ¡¢Àµ¼°·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¡£
¥À¥Ë¡¼¥í¡¦¥Ü¥¶¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼çÀï¾ì¤È¤·¡¢Êì¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¤Û¤«¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¡£2022Ç¯1·î¤Ë¥¸¥å¥Ù¥ó¥È¥¥¡¼¥¸Æþ¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¥ô¥¡¥¹¥³¡¦¥À¡¦¥¬¥Þ¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤ò¶´¤ß¡¢2023Ç¯¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¡£
±ºÏÂ¤Î¾Ò²ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÂ¸µ¤Îµ»½Ñ¤È¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿DF¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò±¿¤Ó¹¶·â¤Îµ¯ÅÀ¤Ë¤â¤Ê¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤¬¶¯¤¯¡¢¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ç¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¤â´üÂÔ¡×¤È¤¤¤¦¡£
¥À¥Ë¡¼¥í¡¦¥Ü¥¶¤Ï±ºÏÂ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç´î¤Ó¤Î»×¤¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÊúÉé¤òÄÖ¤ë¡£
¡Ö±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î°ÜÀÒ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç»ä¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿»Å»ö¤ÎÀ®²Ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ËÊó¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤È¤¤¤¦°ÎÂç¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¡¢¤Þ¤¿J¥ê¡¼¥°¤È¤¤¤¦½ÅÍ×¤Ê¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ËÈó¾ï¤Ë¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¡¢¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÎÉ¤¤¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤·¡¢Ãç´Ö¤È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¶¥¤¤¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¶¦¤ËÂ¿¤¯¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö»ä¤Ïº£¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¤ä¤ëµ¤¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¹ñ³°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¾ï¤ËÌ´¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ì¤Ä¤ÎÀ®²Ì¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ëÆü¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î¾ðÇ®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢¤³¤ÎÄ©Àï¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦ºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡×
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
¥À¥Ë¡¼¥í¡¦¥Ü¥¶¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼çÀï¾ì¤È¤·¡¢Êì¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¤Û¤«¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¡£2022Ç¯1·î¤Ë¥¸¥å¥Ù¥ó¥È¥¥¡¼¥¸Æþ¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¥ô¥¡¥¹¥³¡¦¥À¡¦¥¬¥Þ¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤ò¶´¤ß¡¢2023Ç¯¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¡£
¥À¥Ë¡¼¥í¡¦¥Ü¥¶¤Ï±ºÏÂ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç´î¤Ó¤Î»×¤¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÊúÉé¤òÄÖ¤ë¡£
¡Ö±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î°ÜÀÒ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç»ä¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿»Å»ö¤ÎÀ®²Ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ËÊó¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤È¤¤¤¦°ÎÂç¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¡¢¤Þ¤¿J¥ê¡¼¥°¤È¤¤¤¦½ÅÍ×¤Ê¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ËÈó¾ï¤Ë¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¡¢¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÎÉ¤¤¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤·¡¢Ãç´Ö¤È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¶¥¤¤¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¶¦¤ËÂ¿¤¯¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö»ä¤Ïº£¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¤ä¤ëµ¤¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¹ñ³°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¾ï¤ËÌ´¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ì¤Ä¤ÎÀ®²Ì¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ëÆü¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î¾ðÇ®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢¤³¤ÎÄ©Àï¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦ºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡×
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é