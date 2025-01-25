»³·Á¸©ÃÎ»öÁªµó¤Î´üÆüÁ°ÅêÉ¼¡¡Á°²óÈæ¥Þ¥¤¥Ê¥¹26%¤ÈÄãÄ´¡¡´Ø¿´¹â¤Þ¤é¤º
Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦»³·Á¸©ÃÎ»öÁªµó¤Ï£²£¶ÆüÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¸©Áªµó´ÉÍý°÷²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢24Æü¤Þ¤Ç¤Ë´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¿Í¤ÏÁ°²ó¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ËÈæ¤Ù¡¢Ìó26¡óÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³·Á¸©ÃÎ»öÁªµó¤ËÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÌµ½êÂ°¤ÇÆÏ¤±½Ð½ç¤Ë¡¢¸½¿¦¤Ç£µÁª¤òÌÜ»Ø¤¹µÈÂ¼Èþ±É»Ò¤µ¤ó(73)¤È¿·¿Í¤ÇÊ¡Åç¸©¤Î¼«±Ä¶È¡¢¶â»³ÆÖ¤µ¤ó¡Ê84¡Ë¤Î£²¿Í¤Ç¤¹¡£
¸©Áªµó´ÉÍý°÷²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È24Æü¤Þ¤Ç¤Ë´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¿Í¤Ï13Ëü1625¿Í¤Ç¡¢4Ç¯Á°¤ÎÁ°²óÃÎ»öÁª¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ËÈæ¤Ù4Ëü8229¿Í¾¯¤Ê¤¯¡¢Î¨¤Ë¤·¤Æ26.82¡óÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£