ÊÆÀ¯¸¢¡¢Ãæ¹ñ¤È¤ÎËÇ°×¤ò¸¡¾Ú¤Ø¡¡ÄÌ¾¦ÂåÉ½Éô¡¢ÂçÅýÎÎ»Ø¼¨¤Ç
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆÄÌ¾¦ÂåÉ½Éô¡ÊUSTR¡Ë¤Ï24Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬½ðÌ¾¤·¤¿ËÇ°×À¯ºö¤Ë´Ø¤¹¤ëÂçÅýÎÎ³Ð½ñ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤È¤Î·ÐºÑ¡¢ËÇ°×´Ø·¸¤Î¸¡¾Ú¤ò»Ï¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÖÊÆ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔ¸øÊ¿¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë³°¹ñ¤ÎËÇ°×´·¹Ô¡×¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï20Æü¡ÖÊÆ¹ñÂè°ì¤ÎÄÌ¾¦À¯ºö¡×¤ÈÂê¤·¤¿ÂçÅýÎÎ³Ð½ñ¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿¡£ÊÆÃæ´Ö¤ÎËÇ°×¹ç°Õ¤ÎÍú¹Ô¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¡¢4·î1Æü¤Þ¤Ç¤Ë´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤ò´Þ¤á¤¿ÂÐ±þºö¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï½¢Ç¤¸å¤Îµ¼ÔÃÄ¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï10¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£