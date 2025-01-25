¡Ö»£±Æ¤ËÆþ¤ë¤ÈÉ¬¤ºËÜµ¤¤ÇÎø¤ò¤¹¤ë¤Î¡×¼º³Ú±à¤Ç¤Ï·ã¤·¤¯°¦¤·¹ç¤¦ÉÔÎÑ¥«¥Ã¥×¥ë¤òÇ®±é¡ÄË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ10Ç¯¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö½÷Í¥¡¦ÀîÅç¤Ê¤ªÈþ¡ÊµýÇ¯54¡Ë¤ÎÂ¸ºß¡×¤¬¿§¤¢¤»¤Ê¤¤¥ï¥±
¡Ò¡Ö¤À¤Ã¤Æ»ä¡¢½÷Í¥¤À¤â¤Î¡×Í¾Ì¿1Ç¯¡¢5¥ê¥Ã¥È¥ë¤ÎÊ¢¿å¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¤âÉñÂæ¤Ø¡ÄÌ¿¿Ô¤¤ë¤Þ¤Ç½÷Í¥¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿ÀîÅç¤Ê¤ªÈþ¡ÊµýÇ¯54¡Ë¤Î¡ÈÈþ¤·¤À¸¤ÍÍ¡É¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡Ö½÷Í¥¤Ï°ìÀ¸¤ò¤«¤±¤Æ¤ä¤ë»Å»ö¡£Ì¿¤¢¤ë¸Â¤êÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡½¡½2015Ç¯¡¢¤¬¤ó¤Ç¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿½÷Í¥¡¦ÀîÅç¤Ê¤ªÈþ¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯54¡Ë¡£¥É¥é¥Þ¡Ø¼º³Ú±à¡Ù¤Ç¤Ï¥Ï¡¼¥É¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤è¤ë¿çÌ²ÉÔÂ¤ò¥ï¥¤¥ó¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤³¤È¤â¡Ä¡£½÷Í¥¤È¤·¤Æ¾ï¤Ëµ±¤Â³¤±¤¿¡ÖÈà½÷¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡×¤È¤Ï¡©¡¡¿·´©¡Ø¥¹¥¿¡¼¤ÎÎ×½ª¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î2²óÌÜ¡¿ºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à¡Ë
¡ÔÆÃÊÌ¥°¥é¥Ó¥¢¡ÕÇ»¸ü¥é¥Ö¥·¡¼¥ó¤¬ÏÃÂê¤Î¡Ö¼º³Ú±à¡×¡¢¥¹¥é¥ê¤ÈÄ¹¤¤À¸Â¤¬¤Þ¤Ö¤·¤¤¥É¥ì¥¹»Ñ¤â¡Ä½÷Í¥¡¦ÀîÅç¤Ê¤ªÈþ¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤ò¤¹¤Ù¤Æ¸«¤ë
Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤ä10Ç¯¡Ä¤½¤ì¤Ç¤âº£¤âÀîÅç¤Ê¤ªÈþ¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤¬¿§¤¢¤»¤Ê¤¤¥ï¥±¤È¤Ï¡©¡¡©Ê¸éº½Õ½©
¢¡¢¡¢¡
¡Ö»ä¤Ï»£±Æ¤ËÆþ¤ë¤ÈÉ¬¤ºËÜµ¤¤ÇÎø¤ò¤¹¤ë¤Î¡×
¡¡°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô½Ð¿È¤ÎÀîÅç¤Ï¡¢ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Øºß³ØÃæ¤Ë²Î¼ê¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤ÇDJ¤âÌ³¤á¤¿¡£¡Ö½÷»ÒÂçÀ¸¥Ö¡¼¥à¡×¤ÎÀè¶î¤±Åª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤ª¾Ð¤¤¥Þ¥ó¥¬Æ»¾ì¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¦Ãæµþ¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî¡Ë¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï½Ð±é¼Ô¤¬¥¤¥é¥¹¥È¤ä»÷´é³¨¤òÉÁ¤¯¤Î¤¬¾ï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀîÅç¤Î¾ì¹ç¤ÏÉÁ¤¯¤Î¤¬Â®¤¯Àþ¤ËÌÂ¤¤¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÖÆÈÆÃ¤Î´¶À¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢·ÝÇ½À¸³è¤ò»Ï¤á¤¿º¢¤Ï¤ª¶â¤¬¤Ê¤¯¤Æ¶ìÏ«¤·¤¿¡£·îµë¤«¤é²ÈÄÂ¤òº¹¤·°ú¤¯¤È¡¢¾®¸¯¤¤¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌó3Ëü5000±ß¡£Éþ¤òÇã¤¦¤Î¤â¤ä¤Ã¤È¤Î»×¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¥¸¡¼¥ó¥º¤ò¤Ï¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£Í¼¿©¤Ï¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼1¸Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ì¿ÍÎ¹¤¬¹¥¤¤Ç¡¢30ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ï¥È¥ë¥³¤Î¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¤Ç·Þ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë¤È²¿¤«¤È¹´Â«¤µ¤ì¡¢¼þ°Ï¤ÎÌÜ¤âµ¤¤Ë¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢³¤³°¤À¤È°ì¿Í¤¤ê¤Î»þ´Ö¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡1997Ç¯¤Ë¤ÏÅÏÊÕ½ß°ì¡Ê1933-2014¡Ë¸¶ºî¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¼º³Ú±à¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¦ÆÉÇä¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî¡Ë¤Ç¡¢ÉÔÎÑ¤ÎËö¤Ë¿´Ãæ¤¹¤ë½÷À¤ò¸«»ö¤Ë±é¤¸¤¿¡£Í¿¤¨¤é¤ì¤¿ÌòÊÁ¤Ë¤ä¤ß¤¯¤â¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁêÅö¤ÎÅØÎÏ¤ò¤·¤¿¾å¤Ç³Ð¸ç¤È¼«Éé¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿¡Ö¿®Ç°¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¼º³Ú±à¡×¤ò±é½Ð¤·¤¿±Ç²è´ÆÆÄ¤Î²ÖÆ²½ã¼¡¤Ï¡¢¤¢¤Î·ã¤·¤¤¥é¥Ö¥·¡¼¥ó¤Î¾ìÌÌ¤ò¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ø»ä¤Ï»£±Æ¤ËÆþ¤ë¤ÈÉ¬¤ºËÜµ¤¤ÇÎø¤ò¤¹¤ë¤Î¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¿çÌ²»þ´Ö¤òºï¤ë¤¯¤é¤¤¥Ï¡¼¥É¤Ê»£±Æ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø¥ï¥¤¥ó¤ò°û¤ó¤Ç¼«Ê¬¤ò¤â¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤Û¤Û¤¨¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¡Ö½µ´©Ä«Æü¡×2015Ç¯10·î9Æü¹æ¡Ë
¡Ö½÷Í¥¤Ï°ìÀ¸¤ò¤«¤±¤Æ¤ä¤ë»Å»ö¡×
¡¡Èþ¤·¤¤¤À¤±¤Î½÷Í¥¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èþ¤·¤µ¤ÎÃæ¤Ë¡ÖÀº¿À¤Î»å¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¥Ô¥ó¤ÈÄ¥¤êµÍ¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡Ö½÷Í¥¤Ï°ìÀ¸¤ò¤«¤±¤Æ¤ä¤ë»Å»ö¡£Ì¿¤¢¤ë¸Â¤êÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢ÀîÅç¤Ï¿¿·õ¤Ê´ãº¹¤·¤Ç¤³¤¦±þ¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£²º¤ä¤«¤ÊÉ÷·Ê¤¬Â³¤¯°ìËÜÆ»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶Ê¤¬¤ê¤¯¤Í¤Ã¤¿Æ»¤Î¤è¤¦¤Ê·ÝÇ½À¸³è¡£»³¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿»³¤¢¤ê¡£»³¤ò±Û¤¨¤¿¤é¼¡¤Î»³¤¬ÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î»³¤ËÅÐ¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë·Ê¿§¤ò¸«¤ë¡£¡ÖÊÌ¤Î·Ê¿§¤¬¸«¤¨¤¿¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤¢¤ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÀîÅç¤Ï¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¤³¤³¤«¤é¤Ï»ä¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê¸«²ò¤À¤¬¡¢ÀîÅç¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¿§¤¬»÷¹ç¤Ã¤¿¤«¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£À¸Ì¿¤Î¿§¤Ç¤¢¤ëÀÖ¤ä¥Ð¥é¿§¤Ï¤¿¤·¤«¤Ë»÷¹ç¤¦¡£ÂçÃÏ¤òºÌ¤ë²«¤äÎÐ¤â¥·¥Ã¥¯¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Æ»÷¹ç¤¦¡£¤À¤¬»ä¤Ï¡¢ÀÄ¿§¤³¤½ÀîÅç¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤â»÷¹ç¤¦¿§¤À¤È¾§¤¨¤¿¤¤¡£
¡¡ÀÄ¤ÏÂç¶õ¤òºÌ¤ë¤è¤¦¤Ëµ¤¹â¤¤¡£¤½¤·¤Æ»þ¤Ë¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ò·ã¤·¤¯µñ¤à¡£²è²È¤Î¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê1881-1973¡Ë¤â¸ÉÆÈ¤ÇÉÔ°Â¤ÊÀÄ½Õ´ü¤òÀÄ¿§¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¤¬¡¢°Å¤¯ÄÀ¤ó¤À¿§Ä´¤ÎÀÄ¤³¤½½÷Í¥¡¦ÀîÅç¤Ê¤ªÈþ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡£À²¤ìÅÏ¤Ã¤¿½Õ¤ÎÀÄ¶õ¤ò¸«¾å¤²¤Ä¤Ä¡¢Èà½÷¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤ë¡£
¡Ê¾®Àô ¿®°ì¡¿Web¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ê³°ÉôÅ¾ºÜ¡Ë¡Ë