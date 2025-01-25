¡Ö¤À¤Ã¤Æ»ä¡¢½÷Í¥¤À¤â¤Î¡×Í¾Ì¿1Ç¯¡¢5¥ê¥Ã¥È¥ë¤ÎÊ¢¿å¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¤âÉñÂæ¤Ø¡ÄÌ¿¿Ô¤¤ë¤Þ¤Ç½÷Í¥¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿ÀîÅç¤Ê¤ªÈþ¡ÊµýÇ¯54¡Ë¤Î¡ÈÈþ¤·¤À¸¤ÍÍ¡É
¡¡2014Ç¯7·î¤Ë¡ÖÍ¾Ì¿1Ç¯¡×¤ÎÀë¹ð¤ò¼õ¤±¡¢ÍâÇ¯9·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿½÷Í¥¤ÎÀîÅç¤Ê¤ªÈþ¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯54¡Ë¡£¤È¤¤Ë¤Ï5¥ê¥Ã¥È¥ë¤ÎÊ¢¿å¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡ÄºÇ¸å¤Þ¤Çµ±¤Â³¤±¤¿¡ÖÈà½÷¤Î½÷Í¥º²¡×¤È¤Ï¡©¡¡Ä«Æü¿·Ê¹ÊÔ½¸°Ñ°÷¤Ç¡¢ºòÇ¯10·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾®Àô¿®°ì»á¤Î¡Ø¥¹¥¿¡¼¤ÎÎ×½ª¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î1²óÌÜ¡¿¸åÊÔ¤òÆÉ¤à¡Ë
¡ÔÆÃÊÌ¥°¥é¥Ó¥¢¡ÕÇ»¸ü¥é¥Ö¥·¡¼¥ó¤¬ÏÃÂê¤Î¡Ö¼º³Ú±à¡×¡¢¥¹¥é¥ê¤ÈÄ¹¤¤À¸Â¤¬¤Þ¤Ö¤·¤¤¥É¥ì¥¹»Ñ¤â¡Ä½÷Í¥¡¦ÀîÅç¤Ê¤ªÈþ¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤ò¤¹¤Ù¤Æ¸«¤ë
ºÇ¸å¤Þ¤Ç½÷Í¥¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿ÀîÅç¤Ê¤ªÈþ¤µ¤ó¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤È¤Ï¡¡©getty
¢¡¢¡¢¡
¡Ö¤À¤Ã¤Æ»ä¡¢½÷Í¥¤À¤â¤Î¡×
¡¡ÀîÅç¤Ê¤ªÈþ¤ÏÉ®¼Ô¤è¤ê1ºÐ¾å¤Î1960¡Ê¾¼ÏÂ35¡ËÇ¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¤¢¤ë¡£¤Û¤ÜÆ±À¤Âå¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¤È¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¾¼ÏÂ¤Î¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤ËÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿²æ¡¹¤ÎÀ¤Âå¤Ï¡¢Âç³Ø»þÂå¤Ï¥Ç¥£¥¹¥³¥Ö¡¼¥à¡£¤ä¤¬¤Æ¥Ð¥Ö¥ë¤Ø¤ÈÆüËÜÃæ¤¬Éñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢¿´¤Î±üÄì¤Ç¤Ï¤É¤³¤«Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£ÀîÅç¤âÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£½÷Í¥¤È¤¤¤¦»Å»ö¤òÂ³¤±¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿ÌòÊÁ¤ò¤É¤¦É½¸½¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤¤¤Ä¤âìÅÍß¤Ë½ã¿è¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡Æ±»þÂå¤òÀ¸¤¤¿Èà½÷¤Ë°ìÅÙ¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤¢¤ì¤³¤ì¤ªÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤é¤ì¤¿ÀîÅç¤¬±ó¤¤À¤³¦¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡Ê¤½¤ì¤Ï¸í²ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡Ë¡¢¤½¤Î»×¤¤¤Ï²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀîÅç¤Ø¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤ò½ñ¤¯¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÈà½÷¤Î¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤¿¤¤¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡ÖÍ¾Ì¿Àë¹ð¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£Í¾Ì¿Àë¹ð¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë»Ä¹ó¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£À¸¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦½ã¿è¤Ê´õË¾¤òÂÇ¤ÁºÕ¤¡¢´µ¼Ô¤òÀäË¾¤ÎÊ¥¤Ø¤ÈÄÉ¤¤¤ä¤ë¡£
¡¡ÀîÅç¤Ï¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤Ç°ÛÊÑ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢2014Ç¯1·î¡¢´ÎÆâÃÀ´É¤¬¤ó¤ÎÊ¢¹Ð¶À¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡£ºÆÈ¯¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¤³¤ÎÇ¯¤Î7·î¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¡ÖÍ¾Ì¿1Ç¯¡×¤ÈÀë¹ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Èà½÷¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç½÷Í¥º²¤ò¼º¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¤òÊª¸ì¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¡¡¤Þ¤º¤ÏºÇ¸å¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥Ñ¥ë¥ì¡ÁÀöÂõ¡Á¡×¤«¤é¡£¤³¤Î»þ¡¢ÀîÅç¤ÏÊ¢¿å¤¬5¥ê¥Ã¥È¥ë¤âÎ¯¤Þ¤ëÃæ¡¢ÉñÂæ¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¹ßÈÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¡¢ÀîÅç¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡×¤Èµã¤Â³¤±¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë´Å¤¨¤¬½Ð¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¼«¿È¤òÀÕ¤á¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»Ñ¤Ë¶»¤¬Ä¥¤êÎö¤±¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿É×¤Ç¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Î³»ÄÍ½ÓÉ§¤Ï¡¢¡Ö¤â¤¦½½Ê¬¤À¤è¡×¤È¤Ê¤°¤µ¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡½÷Í¥º²¤òÊª¸ì¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¡¢Áòµ·¤ÎÍÍ»Ò¤«¤é¤â¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£
¡¡Î¹Î©¤Ã¤¿¤Î¤Ï2015Ç¯9·î24Æü¡£µýÇ¯54¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡10·î1Æü¤È2Æü¡¢ÀÄ»³Áòµ·½ê¤Ç±Ä¤Þ¤ì¤¿ÄÌÌë¤È¹ðÊÌ¼°¡£¥ï¥¤¥ó¥ì¥Ã¥É¤Îé¬é¯¤ÇÂçÃÀ¤ËÎ®Àþ¤¬ºÌ¤é¤ìÇò¤¤²Ö¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿²Ú¤ä¤«¤Êº×ÃÅ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÀîÅç¤é¤·¤¤µ¤¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£½©¸µ¹¯¤äÀÐÅÄ½ã°ì¤éÂ¿¤¯¤ÎÃøÌ¾¿Í¤Î´é¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÄÌÌë¤È¹ðÊÌ¼°¤Ë¤ÏÌó3800¿Í¤¬»²Îó¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÎÞ¤òÍ¶¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤Ç¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¯¡¢ÀîÅç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¡×¤À¤Ã¤¿½÷Í¥¡¦ÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¤ÎÄ¤¼¤À¡£ÇÜ¾Þ¤ÏËÌ³¤Æ»¤ÎÊÌÁñ¤ËÀîÅç¤ò¾·ÂÔ¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÄ³¡¹¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ò¥é¥ê¥Ò¥é¥ê¤ÈÁö¤ê²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¢¤Ê¤¿¡£ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤½¤¦¤ÇÈþ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤¿¡£
¡Ö¤À¤Ã¤Æ»ä¡¢½÷Í¥¤À¤â¤Î¡×
¡¡ºÇ¸å¤ËÅÅÏÃ¤·¤¿»þ¤Ï¡¢ÀîÅç¤ÎÉÂ¾õ¤ò²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÇÜ¾Þ¡£ÅÅÏÃ¸ý¤Ç¶ì¤·¤½¤¦¤Ë³±¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÀîÅç¤Ë¡Ö¤Ê¤ªÈþ¤Á¤ã¤ó¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë´èÄ¥¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤¦Åú¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀé·Ã¤µ¤ó¡¢¤À¤Ã¤Æ»ä¡¢½÷Í¥¤À¤â¤Î¡×
¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×
¡Ö¤¦¤ó¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ´èÄ¥¤ë¡£½÷Í¥¤À¤«¤é¡×¤È¡¢Åú¤¨¤¿¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö½÷Í¥¤À¤â¤Î¡×¡Ö½÷Í¥¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¡¢ÀîÅç¤Î¿®Ç°¤ò´¶¤¸¤ë¡£
¡¡Áòµ·¤Ç¤Ï»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ëÊÒ²¬ÄáÂÀÏº¤ÎÄ¤¼¤âÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£ÀîÅç¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë20Ê¬Á°¤Ë¸«Éñ¤Ã¤¿»þ¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤Í¤¨¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç½÷Í¥¤À¤Ã¤¿¤Í¤¨¡¢Èþ¤·¤¤¤Í¤¨¡¢¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤¿¤é¡¢Çö¤¤°Õ¼±¤ÎÃæ¤ÇÆ·¤òÇ¨¤é¤·¤¿¡£È±¤â¼ã¡¹¤·¤«¤Ã¤¿¡£°®¤Ã¤¿¼ê¤Î½À¤é¤«¤µ¡£¥Í¥¤¥ë¤â¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤¬¤¤¤¸¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤µ¤¨¤âÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë
¡¡¤Þ¤¿Íè¤ë¤«¤é¤Í¡¢¤ÈÉÂ±¡¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é20Ê¬¡£¡ÊÉ×¤Ç¤¢¤ë¡Ë³»ÄÍ¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¡£¹ø¤¬Êø¤ìÍî¤Á¤¿¡×
¡Ö¤½¤ì¤µ¤¨¤âÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ÄËÀÚ¤Ë¶Á¤¯¡£»à¤Ï»Ä¹ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¾ð¤±ÍÆ¼Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¯¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿Í¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ºî²È¤ÎÎÓ¿¿Íý»Ò¤âÄ¤¼¤ËÎ©¤Á¡¢¤¢¤Õ¤ì¤ëÎÞ¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä°ä±Æ¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡£
¡Ö¤¤¤ÞÆüËÜÃæ¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î»à¤òÅé¤ß¡¢Èá¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¤¤Ä¤â»þÂå¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎºÇ°¦¤Î¿Í¡¢³»ÄÍ¤µ¤ó¤ò·è¤·¤Æ¸ÉÆÈ¤Ë¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¿¤ÁÃç´Ö¤¬¡¢¤¤Ã¤ÈÍ§¾ð¤Ç»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ªÈþ¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÏËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¯¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿Í¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡»à¤Î3¥«·îÁ°¡¢Í§¿Í¤ÇÌ¡²è²È¤Î¤µ¤«¤â¤ÈÌ¤ÌÀ¤¬»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬°ä±Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢µÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤½¤¦¤ÊÌÜ¤ÇÌ¥ÏÇÅª¤Ê¥Ý¡¼¥º¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢µÞ·ã¤Ë¤ä¤»ºÙ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¬¤ó¤¬À¸¤¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤âÃ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¿´ÇÛ¤·¤¿Ì¤ÌÀ¤ÎÏ¢Íí¤ËÂÐ¤·¡¢ÀîÅç¤Ï¤³¤¦Åú¤¨¤¿¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤¹¤´¤¯Èè¤ì¤ë¡£ÂÎ¤¬µÙ¤ß¤¿¤¬¤Ã¤ÆÈáÌÄ¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡£²ñ¤¨¤ë¤È¤·¤Æ¤âÍèÇ¯¤Í¡×
¡¡ÈáÊó¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î1½µ´Ö¸å¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ò¡Ö»£±Æ¤ËÆþ¤ë¤ÈÉ¬¤ºËÜµ¤¤ÇÎø¤ò¤¹¤ë¤Î¡×¼º³Ú±à¤Ç¤Ï·ã¤·¤¯°¦¤·¹ç¤¦ÉÔÎÑ¥«¥Ã¥×¥ë¤òÇ®±é¡ÄË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ10Ç¯¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö½÷Í¥¡¦ÀîÅç¤Ê¤ªÈþ¡ÊµýÇ¯54¡Ë¤ÎÂ¸ºß¡×¤¬¿§¤¢¤»¤Ê¤¤¥ï¥±¡Ó¤ØÂ³¤¯
¡Ê¾®Àô ¿®°ì¡¿Web¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ê³°ÉôÅ¾ºÜ¡Ë¡Ë