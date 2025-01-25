¥À¥¤¥½¡¼¤µ¤ó¤ä¤ë¤Ê¡Á¡ª¼êÂÞ¤·¤Æ¤Æ¤â¥Í¥¤¥ë¤ò¤·¤Æ¤Æ¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡ªÁèÃ¥Àï´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î¿åÅû
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Õ¥¿¤¬¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¥É¥ê¥ó¥¯¥Ü¥È¥ë¡Ê800mL¡Ë
²Á³Ê¡§¡ï220¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÍÆÎÌ¡§800mL
¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡§7.2 cm¡ß25 cm¡ß7.2cm
ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥À¥¤¥½¡¼
¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤¬¤¤¤¤♡¡Ø¥Õ¥¿¤¬¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¥É¥ê¥ó¥¯¥Ü¥È¥ë¡Ê800mL¡Ë¡Ù
¹Ô³Ú¥°¥Ã¥ºÇä¤ê¾ì¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¥Ü¥È¥ë¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥Õ¥¿¤¬¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¥É¥ê¥ó¥¯¥Ü¥È¥ë¡Ê800mL¡Ë¡Ù¤È¸À¤¦¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
ÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¥Ü¥È¥ë¤Î¥¹¥ê¥à´¶¡£°ì½Ö¤ªÞ¯Íî¤Ê¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¥Ü¥È¥ë¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Û¤É¡£¥¯¥ê¥¢¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤È¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤Î¿§¹ç¤¤¤â¤¢¤¤¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤¹¡£
ËÜÂÎ¤ÏPETÁÇºà¤Ç¡¢¥Õ¥¿¤Ï¥Ý¥ê¥¹¥Á¥ì¥ó¡¢¥Ñ¥Ã¥¥ó¤Ï¥·¥ê¥³¡¼¥ó¥´¥àÀ½¤Ç¤¹¡£ÂÑÎäÇ®¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡Ý20¡î¡Á50¡î¡¢¡Ý10¡î¡Á80¡î¡¢¡Ý20¡î¡Á180¡î¡£Ç®Åò¤Î»ÈÍÑ¤ÏNG¤Ç¤¹¤¬¡¢Îä¤¿¤¤°û¤ßÊª¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢50¡î¤Þ¤Ç¤Î¥Û¥Ã¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ü¥È¥ë¤ÏÃæ¿È¤¬¸«¤¨¤ë¥¯¥ê¥¢ÁÇºà¤Ç¡¢É½ÌÌ¤Ë»þ´Ö¤ÎÌÜÀ¹¤ê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£»þ´Ö¤ò¶èÀÚ¤Ã¤Æ°û¤ß¤¿¤¤¤È¤¤Ë´ÉÍý¤·¤ä¤¹¤½¤¦¡£
µ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤ª¼êÆþ¤ìÊýË¡¡£¿©´ïÀö¾ôµ¡¤ä´¥Áçµ¡¤Î»ÈÍÑ¤ÏNG¤Ç¡¢°û¤ß¸ý¤¬¶¹¤á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¹¥ê¥à¥Ü¥È¥ëÀìÍÑ¤Î¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ä¥Ö¥é¥·¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤«¤ß¤ä¤¹¤¯¤Æ¼è¤ê³°¤·¤ä¤¹¤¤¡¢¥¯¥í¥¹·¿¡õÀò¥¿¥¤¥×¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤¬Í¥½¨¡ª
¤½¤·¤Æ¡¢°ìÈÖÃíÌÜ¤·¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¥¥ã¥Ã¥×¤ÎÉôÊ¬¡£¥¯¥í¥¹·¿¤ÎÀò¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¥ã¥Ã¥×¤ÎÃåÃ¦¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ã¤Æ¥É¥ê¥ó¥¯¥Ü¥È¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤«¤±¤Ê¤¤¹½Â¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥¥ã¥Ã¥×¤ò¥µ¥Ã¤È¼è¤ê³°¤»¤ë¤«¤é¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¿åÊ¬Êäµë¤·¤¿¤¤¤È¤¤À¤Ã¤Æ¥Î¥ó¥¹¥È¥ì¥¹¡£ÉáÃÊ»È¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢±¿Æ°Ãæ¤Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥Ñ¥Ã¥¥ó¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç°Õ³°¤ÈÏ³¤ì¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²£ÅÝ¤·¤ÏNG¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¦¤Ã¤«¤êÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¹²¤Æ¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤ß¤Þ¤¹¡£
°ÊÁ°»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ü¥È¥ë¤Ï¡¢¥Ñ¥Ã¥¥ó¤Ê¤·¤ÇÃæ¿È¤¬Ï³¤ì¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡ª
¥¯¥í¥¹·¿¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤Ë³«´ã¡ª¤Ä¤«¤ß¤ä¤¹¤¤¡õ»Ø¤ò¤Ò¤Ã¤«¤±¤ä¤¹¤¤·Á¾õ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼êÂÞ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥Í¥¤¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â³«¤±¤ä¤¹¤¯¤ÆÍ¥½¨¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥é¥Ù¥ë¤Ï¥¥ì¥¤¤ËÇí¤¬¤»¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Î¢ÌÌ¤ËÀâÌÀ¤¬°õºþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤«¡¢¥Ü¥È¥ëÂ¦¤Ë¿§°Ü¤ê¤¬¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤¹¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¾¯¤·¼è¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÍî¤Á¤ë¤«¤â¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇµöÍÆÈÏ°Ï¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â°·¤¤¤ä¤¹¤¤¥¥ã¥Ã¥×¤âÍ¥½¨¤Ê¿åÅû¡Ø¥Õ¥¿¤¬¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¥É¥ê¥ó¥¯¥Ü¥È¥ë¡Ê800mL¡Ë¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥À¥¤¥½¡¼¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¢¨µ»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þÅÀ¡Ê2025Ç¯1·î¡Ë¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êºß¸ËÀÚ¤ì¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£