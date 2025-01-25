ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢LA»³²Ð»ö¤Ç¡È¸ÅÁã¡É¤ËÈòÆñ¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤Î¼«Âð¶á¤¯¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÎý½¬¤¹¤ë»Ñ¤òÌÜ·â¡¢¿È½Å¤Î¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë°ÂÁ´¤Ê´Ä¶¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¤«
¡¡¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¢¥í¥Ï¥·¥ã¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê30ºÍ¡Ë¤¬¡¢Æ±¤¸¤¯¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¤ÊÉþ¤òÃå¤¿°¦¸¤¡¦¥Ç¥³¥Ô¥ó¤òÊú¤¤«¤«¤¨¡¢¥Ë¥³¥Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÎÙ¤Ë¤Ï¡¢Æü¤Ë¾Æ¤±¤¿È©¤Ë¶ÚÆù¼Á¤ÊÂÎ¤ÎÃËÀ¤¬¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë´é¤ò¤Û¤³¤í¤Ð¤»¤ë»Ñ¤¬¼Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Úµ®½Å¼Ì¿¿¡ÛÂç³Ø»þÂå¤Î¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¡¢´é¤òÀÖ¤é¤áÍ§¿Í¤È³Ú¤·¤à»Ñ
¡¡1·î16Æü¡¢¥Ï¥ï¥¤¤òµòÅÀ¤Ë¤¹¤ë¥Æ¥Ë¥¹¥³¡¼¥Á¤Î¥«¥ì¥ó¡¦¥ß¥º¥°¥Á»á¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÂçÃ«¤È¥Ç¥³¥Ô¥ó¤È¤Î¡È¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¥ª¥Õ´ü´Ö¤Î¿·¥³¡¼¥Á¤«¡©¡×¤ÈSNS¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ß¥º¥°¥Á»á¤Î¤â¤È¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬»¦Åþ¤·¤¿¤Î¤«¡¢Èà¤ÏÅê¹Æ¤ò¹¹¿·¤·¤ÆÀµ¼°¤Ë¡È¤¿¤À¤Î¥Õ¥¡¥ó¡É¤ÈÀë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤Þ¤¿¤ÞÁø¶ø¤·¤¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¼Ì¿¿»£±Æ¤Î¤ª´ê¤¤¤Ë²÷¤¯±þ¤¸¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤Î²èÁü¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿º¢¡¢ÂçÃ«¤¬Êë¤é¤¹¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ï¡Ö¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£»Ë¾åºÇ°¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë»³²Ð»ö¤ÎºÇÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ß¥º¥°¥Á»á¤ËÏÃÂê¤¬½¸¤Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÈÂçÃ«°ì²È¤Ï¥Ï¥ï¥¤¤ËÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦°ÂÅÈ¤ÎÀ¼¤¬SNS¾å¤Ç¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢²Ð»ö¤ÎºÇÃæ¡¢Èà¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤¬¡È¤Ü¤¯¤¬¥Ï¥ï¥¤¤Ë¤¤¤ë´Ö¤ÏÅê¹Æ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡É¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¡È»þº¹¡É¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡ÊºßÊÆ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë1Ëü2000Åï°Ê¾å¤¬Èï³²¤ò¼õ¤±¡¢»à¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â27¿Í¤Ë¾å¤ë¤Ê¤É¡¢¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëº£²ó¤Î»³²Ð»ö¡£ÂçÃ«¤ÎÈòÆñÀè¤Ï¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¸ÅÁã¡É¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÖºòÇ¯Êó¤¸¤é¤ìÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·µï¤Î¤¢¤ëÃÏ¶è¤Ï¡¢Ê£¿ô¤¢¤ë²Ð¸µ¤Î¤¦¤Á¤Î1¤Ä¤«¤é¼Ö¤Ç20Ê¬¤Û¤É¤Î¾ì½ê¡£¸½ÃÏ¤Î¿Í¡¹¤¬»È¤¦·Ù²ü¶è°è¥¢¥é¡¼¥È¥¢¥×¥ê¤Ç¡ØÆÃ¤Ë´í¸±¡Ù¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢²Ð»ö¤Ë¤è¤ë³¥¤¬¹ß¤êÃí¤°¤Ê¤É²Ð¤Î¼ê¤¬¤¹¤°¤½¤Ð¤Ë¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡»³²Ð»öÈ¯À¸¤«¤éÌó1½µ´Ö¸å¤Î1·î13Æü¤Ë¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤«¤é60km¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÎý½¬¤¹¤ëÂçÃ«Áª¼ê¤Î»Ñ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ï2023Ç¯¤Þ¤Ç½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤Î¼«Âð¤Î¶á¤¯¡£»³²Ð»ö¤Î±Æ¶Á¤âÈæ³ÓÅª·ÚÈù¤Ê¤«¤Ä¤Æ¤Î¡ÈÃÏ¸µ¡É¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿È½Å¤Î¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¡Ê28ºÍ¡Ë¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢°ÂÁ´¤Ê´Ä¶¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ºßÊÆ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡»´¾õ¤ò¼õ¤±¡¢ÂçÃ«¤Ï17Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ô¾ÃËÉ»Î¤ÎÊý¡¹¤äÈòÆñÀ¸³è¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¡¢»Ù±ç¤ÎÉ¬Í×¤ÊÆ°ÊªÃ£¤Î¤¿¤á¤ËÈùÎÏ¤Ê¤¬¤é50Ëü¥É¥ë¤ò´óÉÕ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡Õ¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ÆüËÜ±ß¤Ç¤ª¤è¤½7800Ëü±ß¤Î´óÉÕ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¨½÷À¥»¥Ö¥ó2025Ç¯2·î6Æü¹æ