¥É¥Ð¥¤¥ï¡¼¥ë¥ÉC¤Ë¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¡¢¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤Ê¤ÉJRA½êÂ°ÇÏ17Æ¬¤¬Í½È÷ÅÐÏ¿
¡¡JRA¤Ï25Æü¡¢¥É¥Ð¥¤¹ñºÝ¶¥Áö¡Ê4·î5Æü¡¢¥á¥¤¥À¥ó¡Ë¤ÎÍ½È÷ÅÐÏ¿¤òºÑ¤Þ¤»¤¿JRA½êÂ°ÇÏ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥Ð¥¤¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡Ê¥À¡¼¥È2000¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ï¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í¡¢¥¦¥·¥å¥Ð¥Æ¥½¡¼¥í¡¢¥ª¥á¥¬¥®¥Í¥¹¡¢¥«¥º¥Ú¥È¥·¡¼¥ó¡¢¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥é¥¤¥É¡¢¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¸¥Ñ¥ó¥°¡¢¥·¥ó¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¡¢¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¡¢¥Ç¥·¥¨¥ë¥È¡¢¥Ç¥ë¥Þ¥½¥È¥¬¥±¡¢¥Æ¡¼¥ª¡¼¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¡¢¥Æ¡¼¥ª¡¼¥ê¥«¡¼¥É¡¢¥É¥¥¥é¥¨¥ì¡¼¥Ç¡¢¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¡¢¥é¥à¥¸¥§¥Ã¥È¡¢¥ê¥¢¥ì¥¹¥È¡¢¥ë¥·¥å¥ô¥¡¥ë¥É¡¼¥ë¤Î17Æ¬¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿¡£