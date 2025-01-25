¡Ô¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡ÙÂç±ê¾å¤Î¥¯¥º·Ý¿Í¡ÕÈÖÁÈ½Ð±é¤Ç¡Ö¿ÆÂ²¤«¤éÀä±ï¡×¤Î¾®ËÙÉÒÉ×¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¸í»»¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤ë±ÇÁü¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡¡4Ç¯¤Ö¤ê¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó ¥¯¥º·Ý¿Í¤ÎÀ¸¤¤ëÆ» ¡Á57ºÐ º§³è»Ï¤á¤Þ¤¹¡Á¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¢1·î5ÆüÊüÁ÷¡Ë½Ð±é¸å¡¢¿·Ç¯Áá¡¹¥Í¥Ã¥È¤ò±ê¾å¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥º·Ý¿Í¡×¤³¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¬¥Ã¥Ý¥ê·úÀß¡×¤Î¾®ËÙÉÒÉ×¡Ê57¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾®ËÙ¤µ¤ó¤¬Êë¤é¤¹²ÈÄÂ32,000±ß¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÆâ´Ñ¡¢º§³èÍÑ¤Î¥Ð¥Ã¥Á¥ê·è¤Þ¤Ã¤¿Àëºà¼Ì¿¿
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¾®ËÙ¤Îº§³è¤ËÌ©Ãå¡£¸µ¥°¥é¥É¥ë¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï·ëº§ÁêÃÌ½ê¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë»³ËÜÁá¿¥¡Ê39¡Ë¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼Ãµ¤·¤ËÄ©¤à¤â¡¢Ë§¤·¤¤·ë²Ì¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢ÁêÃÌ½ê¤Î²ñÈñ¤ò¿ô¥õ·îÂÚÇ¼¡Ä¡Ä¡£
¡¡°Æ¤ÎÄê¤È¸À¤¦¤Ù¤¤«¡¢º£²ó¤â¼¡¡¹ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¥¯¥º¤Ã¤×¤ê¡£¼ç¤Ê¼ýÆþ¸»¤Ï¡¢¥®¥ã¥é°û¤ß¤È¥Ñ¥Á¥¹¥í¡£¹¥Êª¤Ï¥³¡¼¥é¤È¥«¥Ã¥×¾Æ¤¤½¤Ð¡£¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÌîµåË¹¡£ÈÖÁÈ¤Ç¸«¤»¤¿¸ÀÆ°¤Ï¥Í¥¿¤Ê¤Î¤«¡¢ÁÇ¤Ê¤Î¤«¨¡¨¡NEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¤¬ÊüÁ÷Ä¾¸å¤Î¾®ËÙ¤òÄ¾·â¤·¤¿¡£
¡¡Áð²Ã¤Ë¤¢¤ë²ÈÄÂ3Ëü2000±ß¡£¼«Âð¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ó¤ò²¡¤¹¤È¡¢¡Ö¤½¤³¤Î¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Ç¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÈùÅü¤òÇã¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¨¡¨¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¼èºà¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤Î¾®ËÙÀá¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÚÁ´3²ó¤ÎÂè1²ó¡Û
¨¡¨¡Ìó4Ç¯¤Ö¤ê¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤¬¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â±ê¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤ÎNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¤Ï¡¢2023Ç¯10·î¡Ø¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù½Ð±é°ÊÍè¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤Í¡£º£²ó¤â¤è¤í¤·¤¯¡ª¡¡¼Â¤Ï¡¢2023Ç¯¤Î12·î¤Ë¿ÆÉã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥Î¥ó¤ÎÌ¿Æü¤Î2Æü¸å¤Í¡£¥¦¥Á¤Ï¶â¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢²ÈÂ²Áò¤Ë¤·¤è¤¦¤Ã¤ÆÏÃ¤Ç¡£¤½¤ì¤Ç¤â·ë¹½¤«¤«¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡¢Áò¼°¤Ã¤Æ¡£²üÌ¾¤â°ìÈÖ°Â¤¤¤Î¤Ç35Ëü±ß¡£¡Ø¤½¤ó¤Ê¤Î¡¢²¶¤¬¼«Ê¬¤Çºî¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤¦¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡£¤ªÊè¤Ë¹ü¤òÇ¼¤á¤ë¤Î¤Ë¤â¶â¤¬¤«¤«¤ë¡£¡Ø¤½¤ì¤â¡¢²¶¤¬¤ä¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ß¤á¤é¤ì¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¨¡¨¡¾®ËÙ¤µ¤ó¤ÏÄ¹ÃË¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡Ö¤Þ¤¡¡¢¶â¤Î¹©ÌÌ¤ÏÄï¤È²¶¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤Ä¤±¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢Áò¼°¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¿ÆÀÌÏ¢Ãæ¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¸À¤ï¤ì¤Æ¤Í¡£²¶¤Ï¡ØÅìµþ¤Ç¡È¤ä¤¹¤·¤¤è¤·¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡¢Âè1ÃÆ¤Î¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó 52ºÐ¤Ç¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Á¥¯¥º·Ý¿Í¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»¡Á¡Ù¡Ê2020Ç¯4·îÊüÁ÷¡Ë¤Ç±³¤¬¥Ð¥ì¤Æ¡¢¤¹¤²¤¨ÅÜ¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Áò¼°¤Ç¶â¤Ï¤«¤«¤ë¤·¡¢¿ÆÀÌ¤«¤é¤ÏÅÜ¤é¤ì¤ë¤·¡£ÃÊ¡¹Ê¢¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤Æ¤µ¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¡¢¡Ø¿ÆÉã¤ÏÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢¹áÅµ»ý¤Ã¤Æ¤³¤¤¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¡¢¡Ø·ëº§¤·¤Æ¤¨¤Ê¡£º§³è¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡Ù¤Ã¤ÆÀ¤´ÖÏÃ¤ò¤·¤¿¤Î¤¬¡¢º£²ó¤ÎÌ©Ãå¤Î¤¤Ã¤«¤±¡×
¨¡¨¡¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤Ç¡¢¿ÆÀÌÆâ¤Ç¤ÎÎ©¾ì¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤À¤è¡£¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤ªÁ°¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ¯¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¡Ù¤È¤«»¶¡¹¸À¤ï¤ì¤¿¡£¡Øº£ÅÙ¤¢¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤¿¤é±ïÀÚ¤ë¤«¤é¡Ù¤È¤â¡£¤À¤«¤é¡¢¤â¤¦¿ÆÀÌ¤«¤é¤Ï±ïÀÚ¤é¤ì¤Æ¤ë¤Ï¤º¡£¤Ç¤â¡¢¿ÆÉã¤ÏÂè1ÃÆ¤Ë½Ð¤Æ´î¤ó¤Ç¤¿¤ó¤À¤è¡£ÅÄ¼Ë¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ç¥â¥Æ¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¡Ø¤Þ¤¿½Ð¤»¡Ù¤Ã¤Æ²¿ÅÙ¤âÅÅÏÃ¤·¤Æ¤¤¿¤°¤é¤¤¤À¤«¤é¡£ºÇ¸å¤Î¿Æ¹§¹Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¤Ê¡×
¨¡¨¡2ÅÙÌÜ¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿·Ç¯1È¯ÌÜ¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£ÈÖÁÈ¥µ¥¤¥É¤Î¾®ËÙ¤µ¤ó¤Ë¤«¤±¤ë´üÂÔ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸À¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢³«ËëÅê¼ê¤À¤è¤Ê¡£¤Þ¤¡¡¢Ìõ¤¢¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¤Ê¤«¤Î³«ËëÅê¼ê¤À¤±¤É¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢»ëÄ°Î¨¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£Î¢¤Ë¤Ï¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¤«¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢²£ÊÂ¤Ó»ëÄ°Î¨¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤Æ¡£¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢Àµ·î¤ÎÌ¾Êª¤À¤«¤éÂç¤·¤¿¤â¤ó¤À¤è¡£ÊüÁ÷¤ÎÁ°Æü¡¢¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¤·¤¿µÈ²¬Î¤ÈÁ¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç²¶¤Î¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤âÂç¤¤Ê±ç·³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡£¤¹¤²¤¨¤¤¤¤»Ò¤À¤è¤Í¡¢µÈ²¬¤µ¤ó¡£¤Þ¤¡¡¢²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¨¡¨¡°ìÊý¤Ç¡¢º£²ó¤Îº§³è¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿·ëº§ÁêÃÌ½êÂåÉ½¤Î»³ËÜÁá¿¥¤µ¤ó¤Ï¡¢ÊüÁ÷Ä¾¸å¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹µ»ö¤Ç¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤òÈ¯¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¡Ê¾®ËÙ¤µ¤ó¤Ë¡Ë¿´¤«¤é¼ºË¾¤·¤¿¡×¡Ö¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ½÷À¤ò¤´¾Ò²ð¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¡£
¡Ö¼Â¤Ï¡¢ÁêÃÌ½éÆü¤Ë»³ËÜ¤µ¤ó¤ò¸ýÀâ¤¤¤¿¤é¡Ø»ä¡¢·ëº§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÃÇ¤é¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¡Ø¥¿¥Ð¥³¤È¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ò¤ä¤á¤é¤ì¤ë¤«¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¤«¤é¡¢¿©¤¤µ¤Ì£¤Ç¡Ø¤ä¤á¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤ÈÆó¤ÄÊÖ»ö¡£¤À¤±¤É¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¥¿¥Ð¥³»ý¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ò¸«¤Ä¤«¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£²¶¤Î¥·¥ã¥Ä¤ò¾¡¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤Î¤Ê¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ä¤¬¤ë¤ó¤À¤è¡£¡Ø¤ª¼é¤ê¤À¡Ù¤Ã¤Æ¤´¤Þ¤«¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢30Ê¬¤°¤é¤¤ÅÜ¤é¤ì¤¿¡£¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤â¤ä¤á¤ë¤Ã¤ÆÌóÂ«¤·¤¿¤½¤ÎÆü¤Ë¡¢¡Ø¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÊÌ¤ì¤Æ¤¹¤°ÂÇ¤Á¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£²¶¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ñ¥Á¥¹¥í¤Ï¡¢Âç»ö¤Ê¼ýÆþ¸»¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤«¤é¤µ¡×
¨¡¨¡ÅÜ¤é¤ì¤ë¤Ù¤¯¤·¤ÆÅÜ¤é¤ì¤Æ¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼ýÆþ¸»¤È¸À¤¨¤Ð¡¢º£²ó¤ÎÊüÁ÷¸å¡¢¥®¥ã¥é°û¤ß¤ÏÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡Ö¤«¤Ê¤êÁý¤¨¤¿¤Í¡£ÊüÁ÷¤ÎÍâÆü¤«¤é¡¢ËèÈÕ²ÔÆ¯¤·¤Æ¤ë¡£¡Ø°ìÆü°ì·ï¡ª¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¡¢ºûÀîÎÉ°ì¤ß¤¿¤¤¤Ê¾õÂÖ¡£Á°²ó¤Î¡Ø¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î¤¢¤È¤â¥®¥ã¥é°û¤ß¥Ð¥Ö¥ë¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤Æ¡¢·î¤Ë18·ï¤¢¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï¤â¤Ã¤È¹Ô¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤¤¤ä¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î»Å»ö¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤³¤¤¤è¤Ã¤ÆÏÃ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡×
¨¡¨¡¤è¤¯¤â°¤¯¤â¡¢¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥¤¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¤¤È¡£
¡Ö¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤ä¡Ø¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¤Ë½Ð¤¿¤È¤¤È¡¢À¤´Ö¤ÎÈ¿±þ¤¬°ã¤¦¤ó¤À¤è¡£ÂçÂÎ¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤¿¤¢¤È1½µ´Ö¤°¤é¤¤¤Ï¡¢µð¿Í¤ÎË¹»Ò¤òÈï¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤ë¤È¡Ø¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤À¤±¤É¡¢º£²ó¤ÏÁ´Á³¤³¤Ê¤¤¡£
¡¡ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Á°¤ËºÂ¤Ã¤¿Ï·É×ÉØ¤¬¤¹¤²¤¨·ù¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç»Ø¤ò¤µ¤·¤Æ¤¤¿¤ê¤Ï¤¹¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¶á´ó¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤¿2¿Í¤À¤±¡£
¡¡¤Ò¤È¤ê¤Ï¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ç¡¢¡Ø¤¢¤ó¤¿¤Ï¡¢¿Æ¤ò¤â¤Ã¤ÈÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Ï¡¢ÇØ¶Ú¤¬¥Ô¥ó¤È¿¤Ó¤¿¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡£¡Ø¤ªÁ°¤Ï¡¢¥ë¡¼¥ë¤Ã¤Æ¤â¤ó¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¡©¡¡ÆüËÜ¤Ë¤Ï¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤É¤Ã¤Á¤âÀâ¶µ¤Ê¤ó¤À¤è¡×
¨¡¨¡¿ÆÀÌ¤ËÅÜ¤é¤ì¤Æ¡¢º§³è¤ÇÅÜ¤é¤ì¤Æ¡¢³¹¤Ç°ìÈÌ¤Î¿Í¤Ë¤âÅÜ¤é¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¡ÖÈ¿¶Á¤ÏÂè1ÃÆ¤Î¤È¤¤è¤êÂç¤¤¤¤±¤É¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë°¤¤¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¡£Á°²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥¯¥º¤À¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«Áþ¤á¤Ê¤¤¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤±¤Éº£²ó¤Ï¡¢¶â»ý¤Á¤Î¥Ò¥â¤Ë¤Ê¤í¤¦¤Èº§³è¤·¤Æ¡¢¤½¤Îº§³è¤Î²ñÈñ¤òÆ§¤ßÅÝ¤½¤¦¤È¤¹¤ë¡£²ñÈñ¤ò¹©ÌÌ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÄï»Ò¤«¤é¶â¤ò¶¯Ã¥¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÁêËÀ¤«¤é100Ëü±ß¼Ú¤ê¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡¢½¤¹Ô¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¥é¡¼¥á¥ó²°¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¿´¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¤Ù¤¯½Ð²È¤·¤¿¤ª»û¤ò2ÆüÌÜ¤ÇÆ¨Ë´¤È¡Ä¡Ä¤Ò¤È¤Ã¤Ä¤â¤¤¤¤¾ìÌÌ¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡¢¤¢¤Î1»þ´Ö¤Ç¡ª¡×
¨¡¨¡¼ºÎé¤Ê¸À¤¤Êý¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«¶È¼«ÆÀ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¤¤¤ä¤Þ¤¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤µ¡¢²¶¤Ê¤ê¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦±ÇÁü¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡£¡Ø¤ª¤¤¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡Ù¤Ã¤ÆÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÅÅÏÃÆþ¤ì¤¿¤é¡¢¡Ø»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡¢¤¤¤¤°Õ¸«¤âÆÏ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¡£Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¡Ø¼«Ê¬¤Ï¤¢¤ì¤Û¤É¥¯¥º¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤«¸µµ¤¤¬½Ð¤¿¡Ù¡Ø»ä¤ÎÊý¤¬¥Þ¥·¤À¤È»×¤Ã¤¿¡Ù¤È¤«¡£¤½¤ì¡¢Á´Á³¡Ø¤¤¤¤°Õ¸«¡Ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¾®ËÙÉÒÉ×¤Î¥¯¥º¤Ã¤×¤ê¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Â³ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿º®ÌÂ¤¹¤ëº§³è³èÆ°¤ÎÉñÂæÎ¢¡¢57Ç¯´Ö¤Î¿ÍÀ¸¤ÇÍ£°ì·ëº§¤ò¹Í¤¨¤¿½÷À¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÂè2²ó¤ËÂ³¤¯¡Ë
»£±Æ¡¿´ä¾¾´îÊ¿