アメリカに拠点を移して20年。俳優・真田広之(64)プロデュースのドラマが、ゴールデン・グローブ賞テレビドラマ部門の4冠に輝いた。世界が注目する中、授賞式では英語で熱いスピーチを披露したが――。

***

「日本人としては、まさに理想的なハリウッド進出を体現していますよね」

そう太鼓判を押すのは、テレビプロデューサーのデーブ・スペクター氏である。

「『SHOGUN 将軍』は、1話あたり10億円と、日本では作れない規模の作品ですが、これだけ成功したのは、衣装やメイク、舞台背景に対する真田さんのこだわりがあってこそでしょう。真田さんの演技は抑制が利いていて、三船敏郎のような貫禄もありましたね」

40歳を過ぎてから拠点を米国に

休みの度にニューヨーク、ロンドンへ

「SHOGUN」は戦国時代を舞台にした時代劇。真田は受賞スピーチで「セリフの70%が日本語で、果して楽しんでもらえるのだろうかと、一つの賭けだった」と語ったが、真田の主演男優賞、浅野忠信(51)の助演男優賞、アンナ・サワイ(32)の主演女優賞、そして作品賞の4冠で、賭けが大勝利だったのを見事に証明してみせた。

真田が世界を見据えたのは、昨日今日のことではない。映画関係者によれば、

「師匠の千葉真一さんの影響で、真田さんは若いときから世界志向でした。多忙だった20代の頃から、休みがあればニューヨークやロンドンに出かけて観劇三昧。英語を学ぶ意欲は常にありましたが、仕事に追われて延ばし延ばしにしていたところ、1999年に転機が訪れます。イギリスの名門〈ロイヤル・シェイクスピア・カンパニー〉の公演で『リア王』の道化役に大抜てきされたのです」

信号待ちでも

このとき不惑間近。当時の心境を、後に真田は〈いきなり本場の舞台に立って、原語でシェイクスピアのせりふを言うとなったとき、まさに後悔の絶頂でした。やっときゃよかった、って〉と回想している。

アクセント、言い回し、リズム、演出と、それぞれ専門のコーチについて英語を猛特訓。また、レストランでも信号待ちでも、ひたすら暗記したセリフを言い続ける習慣がついたという。

かように常人離れしたトレーニングで身に付けた英語力だが、専門家にはどう聞こえるのだろうか。

「日本語だったらすっと言えそうなことでも言葉につまったり、文法が少々怪しかったりするという点で、ネイティブレベルとはいえません」

とは、「tori studio」英語演技クラスで指導する、バイリンガルの映画監督・渋谷悠氏。例えば、受賞後のあるインタビューでは、

「“人生は一度きり”と言いたいときに“Life is only one.”という表現をされています。意味は通じますが、“You live only once.”などと言う方が自然です」

「奇麗な発音」

こう指摘した上で、

「日本語にないLとRを使い分けていますし、thもちゃんと舌の先を上前歯に当てて発音できています。これらの音は日本人が特に苦手とするもの。また、次の表現を探しているときの“Umm”が、しっかりと英語を話す人の言い方になっています。ひたすらセリフを暗記したということですが、それが奇麗な発音につながっているのでしょう」

そう特訓の効果を評する。先のデーブ氏は、

「たしかに日本人なりのアクセントはありますが、丁寧な英語で、聞き取りやすい。100%の英語だと、かえって日系アメリカ人と変わらなくなってしまいますから、日本人ならこれぐらいでいいですよ。とにかく、アメリカで挑戦する日本人には、“めざせ真田広之”と言いたいですね」

世界のサナダ、次はどんな賭けを見せてくれるのか。

「週刊新潮」2025年1月23日号 掲載