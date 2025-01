宇宙航空研究開発機構(JAXA)と三菱電機は2025年1月23日、先進レーダ衛星「だいち4号(ALOS-4)」から地上局への直接伝送における通信速度がギネス世界記録に認定されたことを発表しました。

「だいち4号」は2014年5月に打ち上げられた陸域観測技術衛星2号「だいち2号(ALOS-2)」の後継機として開発されたJAXAの地球観測衛星です。日本時間2024年7月1日に「H3」ロケット3号機で打ち上げられた「だいち4号」は、衛星全体や搭載機器の機能確認を行う初期機能確認運用を経て、2024年10月28日に定常運用へ移行しました。

「だいち4号」には「だいち2号」から能力が向上したLバンド合成開口レーダー(SAR)「PALSAR-3」、船舶自動識別装置(AIS)の信号を受信して船舶情報を取得する船舶自動識別信号受信器「SPAISE3」、静止軌道上の衛星と光衛星間通信を行うための低軌道衛星用光ターミナル「OLLCT」が搭載されています。

JAXAによると、「だいち4号」が取得した観測データはKa帯(26GHz帯)の電波を用いて地上局に直接伝送されます。初期機能確認運用中の2024年7月、「だいち4号」は地上局との間で直接伝送速度3.6Gbpsの高速データ伝送に成功したことがJAXAから発表されていました。

これは地上局から衛星を見通せる10分間に270GBのデータを伝送可能な通信速度であり、X帯を利用する「だいち2号」(0.8Gbps)の4.5倍に相当します。スマートフォン向けの一般的な料金プランで提供される1か月分のデータ通信量も、ほんの数分で使い尽くしてしまうほどの速度です(使い放題プランを除く)。

この時に達成された直接伝送速度が、2024年12月19日に「最速の地球観測衛星から地上局への直接伝送」としてギネス世界記録に認定されました。JAXAによると、認定内容の英文は以下の通りです。

"The fastest RF direct downlink speed from an Earth observation satellite to ground stations is 3.6 Gbps and was achieved by JAXA and Mitsubishi Electric Corporation (both Japan) with the Satellite ALOS-4 on 23 July 2024"

編集部訳:地球観測衛星から地上局への最速のRF(※)直接ダウンリンク速度は3.6Gbpsであり、2024年7月23日に日本のJAXAと三菱電機株式会社がALOS-4(だいち4号)で達成しました。

※…RF: Radio Frequency=ラジオ波、無線周波数。