4Æü´Ö¤«¤±¤Æ»Å¹þ¤àÆÚ¹ü¥¹¡¼¥×¡ª¥é¡¼¥á¥ó»³²¬²ÈÏÂ²Î»³µª»°°æ»ûÅ¹

「ラーメン山岡家」は、和歌山県初出店となる「和歌山紀三井寺店」を2025年1月29日(水)11:00にオープンします。

ラーメン山岡家和歌山紀三井寺店

所在地 :〒641-0012 和歌山県和歌山市紀三井寺631-1

オープン日:2025年1月29日(水)

営業時間 :24時間営業

座席数 :53席

駐車場 :33台

ラーメン山岡家は北海道から九州まで187店舗を全店直営で運営しています。

店舗で4日間かけて仕込む豚骨スープ、店内仕込みのチャーシュー、包丁を使って丁寧に仕込む白髪ネギなど、手作りにこだわっているチェーン店です。

オープン記念企画

ラーメン山岡家和歌山紀三井寺店のオープン記念として、2025年1月29日(水)、1月30日(木)の2日間はラーメン全品100円引きにて提供します。

また先着2,000名様に餃子無料券とボックスティッシュ、先着1,000名様にオリジナルノートの配布も計画しています。

