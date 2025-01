若手女優の水湊美緒さんが、自身初となるカレンダー『水湊美緒 2025.4-2026.3 カレンダー』を2 月22日に発売することが発表された。 完全撮り下ろしで構成された本作は、カジュアルなテイストからモードなスタイルまで幅広い衣装コーディネートとシチューエーションにて撮影。水湊美緒さんの新たな一面を垣間見える作品に仕上がっている。 2 月 24 日には東京・渋谷、3 月 15 日には福岡・博多に

