ËÌÂ¼°ìµ±¡¡Ä¶¹ë²Ú¶¦±é¿Ø¤È¤Î»£±Æ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¹¤´¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¡Ö³§¤µ¤óÁÇÅ¨²á¤®¤ÆâÁ¤·¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎËÌÂ¼°ìµ±¡Ê55¡Ë¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¹ë²ÚÇÐÍ¥¿Ø¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥«¥Ê¤Á¤ã¤ó¡¢Ëè·§¤¯¤ó¡¢¸¬¤µ¤ó¤ÈÅ·Áð¤Ë¤Æ¡£¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢½÷Í¥¤ÎÁÒ²Ê¥«¥Ê¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÅÏÊÕ¸¬¡¢Ëè·§¹îºÈ¤È¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡NHK BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ö¥È¥¥¥ë¡¼¥«¥é¡¼¥º¡×¤Î»£±Æ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢4¿Í¤È¤â¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËè½µÆüÍË ¤è¤ë10»þ¡Á10»þ49Ê¬ ÊüÁ÷¡¡º£½µ26Æü¤ÏÂè4ÏÃÊüÁ÷¡£ÎÉ¤¤¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡ªÀ§Èó´Ñ¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡¼¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡ª¡×¡Ö³§¤µ¤óÁÇÅ¨²á¤®¤ÆâÁ¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¤ä¤Ð¡ª¹¥¤¤ÊÇÐÍ¥¤Ð¤«¤ê¡×¡Ö¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Öµ®½Å¤Ê¤ª¼Ì¿¿¡×¡ÖÃÏ¸µÅ·Áð¤Ç»£±Æ¤À¤Ê¤ó¤Æ¡¢´ò¤·¤¹¤®¤Þ¤¹±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö³¤¤ÎÃË¤Ç¤¹¤Í¡Á»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£