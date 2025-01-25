¿´ºØ¶¶¤ÎÊõ¾þÅ¹¶¯Åð»¦¿Í»ö·ï¡¡Ãæ¹ñÀÒ¤Î£²£¸ºÐÃË¤òµ¯ÁÊ¡Ö·º»öÀÕÇ¤Ç½ÎÏÌä¤¨¤ë¡×¤ÈÈ½ÃÇ¡¡ÂçºåÃÏ¸¡
¡¡µîÇ¯£¸·î¤ËÂçºå¡¦¿´ºØ¶¶¶Ú¾¦Å¹³¹¤ÎÊõ¾þÅ¹¤Çµ¯¤¤¿¶¯Åð»¦¿Í»ö·ï¡£´ÕÄêÎ±ÃÖ¤ò·Ð¤Æ¡¢ÂçºåÃÏÊý¸¡»¡Ä£¤Ï·º»öÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤òÌä¤¨¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢Ãæ¹ñÀÒ¤Î£²£¸ºÐ¤ÎÃË¤òµ¯ÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£±·î£²£´Æü¡¢¶¯Åð»¦¿Í¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãæ¹ñÀÒ¤Î¹¡ñÇÇÈÈï¹ð¡Ê£²£¸¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¹¡Èï¹ð¤ÏµîÇ¯£¸·î¡¢Âçºå»ÔÃæ±û¶è¤Î¿´ºØ¶¶¶Ú¾¦Å¹³¹¤Ë¤¢¤ëÊõ¾þÅ¹¤Ç¡¢ÈÎÇä²Á³Ê£¶£²£¸£°Ëü±ß¤Î¹âµéÏÓ»þ·×£±ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢¤½¤ÎºÝ¤ËÅ¹°÷¤Î¹°ÃæÃ¤Ìï¤µ¤ó¡ÊÅö»þ£³£°¡Ë¤ÎÊ¢Éô¤ò¡¢¿ÏÂÎ¤ÎÄ¹¤µÌó£²£±£ã£í¤Î¡ÖµíÅá¡×¤Ç»É¤·¤Æ»¦³²¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂçºåÃÏ¸¡¤Ï¹¡Èï¹ð¤ÎÈÈ¹Ô»þ¤ÎÀº¿À¾õÂÖ¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á¡¢Ìó£µ¤«·î´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ´ÕÄêÎ±ÃÖ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹¡Èï¹ð¤Î·º»öÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤¬Ìä¤¨¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¡££±·î£²£´Æü¤Ëµ¯ÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸¡¤Ï¹¡Èï¹ð¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£