¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÌ£¤ïer¡ª¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¥¹¥Æ¡¼¥­¥Ï¥¦¥¹KITTEÂçºå¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¥Ç¥£¥Ê¡¼¥³¡¼¥¹¡×

ベンジャミンステーキハウスKITTE大阪「バレンタイン限定ディナーコース」

「KITTE大阪」にオープンした日本4号店目の『ベンジャミンステーキハウスKITTE大阪』では、バレンタイン限定ディナーコースを2025年2月1日(土)から提供!

アメリカでは、バレンタインデーは恋人同士だけでなく、家族や友人、大切な人に感謝の気持ちを伝える日として広く祝われています。

ベンジャミンステーキハウスKITTE大阪店では、そんな特別な日にふさわしい、厳選された食材を使ったバレンタイン限定ディナーコースを用意しました。

アメリカの伝統的なバレンタインの雰囲気を味わいながら、大切な方との思い出に残るひとときを楽しめます。

期間:2025年2月1日(土)〜2月16日(日)

時間:17:00〜23:00(L.O.21:30)

料金:15,000円(税サ込) ワイン3種類ペアリング付 20,000円(税サ込)

【MENU】

・APPETIZER

熟成肉のテリーヌと彩り野菜のピクルス

・SOUP

マンハッタン風クラムチャウダー

・ENTREE

USDAプライム フィレミニョンステーキ 赤ワインのバター

スキャロップポテトと芽キャベツのソテー

・DESSERT

ダークチェリーのタルトとチョコレートムース

コーヒー又は紅茶

・パン2種

店内

エントランス

【店舗概要】

店舗名 :ベンジャミンステーキハウスKITTE大阪

所在地 :〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田3丁目2番2号 KITTE大阪 5F

営業時間:ランチ 11:00〜15:00(フード/ドリンクL.O. 14:00)

ディナー 17:00〜23:00(フードL.O. 21:30/ドリンクL.O.22:00)

土日祝日 11:00〜23:00(フードL.O. 21:30/ドリンクL.O.22:00)

定休日 :不定休(KITTE大阪に準ずる)

座席数 :120席(個室と半個室あり)

電話番号:06-6440-7733

